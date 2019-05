Renverse le monde, ris-le et pense

L'on lit les quelques premières pages surpris et souriants. Florence Hinckel et Clothilde Delacroix se sont prise au jeu de faire de la femme l'homme et de l'homme la femme tels qu'ils se situent dans la société. L'on voit tous les masculins devenir féminins et inversement bien entendu, à tous les niveaux possibles. Rien n'est omis et les plus petits détails sont réglés sur ce nouveau pas.Il n'est pas aisé de décrire ce livre, même d'en évoquer le contenu. Il s'agit d'une atmosphère, d'une structure interne à explorer par la lecture. Il se peut seulement affirmer que nos repères se perdent et que voilà une expérience qui conduit toujours à une fin intéressante.Quoi qu'il en soit, on a beau tenter d'imaginer notre quotidien en tant que femme dans une position d'homme (ou le contraire bien entendu) dans une société qui l'a instauré comme sa loi, on ne pousse jamais l'exercice jusqu'à l'extrême. C'est ici un exercice intellectuel qui nous est proposé qui nous oblige à tout repenser. La réalité s'éclaire alors sous un autre jour.Sur la longueur, on peut un instant penser que le procédé s'essoufflera et qu'il devient trop systématique. C'est lorsque l'on est un peu comme dans le creux de la vague de la mi-lecture, vous savez bien vous qui lisez. Et puis, survient le regain et voilà que les mots prennent de l'ampleur. La réflexion à laquelle ils mènent s'avère bien plus profonde qu'elle n'a pu le paraître auparavant. Il s'agit du pouvoir. Il s'agit de la marche du monde, celle de tous les jours, parfois, souvent, invisible. Ce texte a une dimension polémique voire même politique certaine.L'accent est mis sur la langue, la langue française ici, qui emploie pour exprimer le genre neutre le masculin. Les autrices se saisissent de cette particularité de notre langue latine pour rire. Peut-être que même convaincus de la légitimité de la lutte antisexiste, on n'avait pas jusqu'à présent penser cet épineux problème de la langue, se cachant derrière des considérations rationalisantes. Ici, rien ne permet de se cacher et d'échapper à la langue et son inhérente voix politique. Vous êtes immergé dans l'autre, l'étrange autre et cessez donc de battre des mains et pieds comme un petit chien. Cela est purement vain.Les dessins essaimés au fil des pages animent joyeusement les mots. Ils redoublent le langage avec finesse et par un autre biais qui nous parle plein les yeux. Ce qu'on ne voudrait peut-être pas entendre ne se peut plus !Cependant, une fois qu'on a passé en revue toutes ces sérieuses considérations, l'on se doit de parler du rire. Chaque page a sa sortie saugrenue, son bon mot et une saillie inattendue. Saillie précisément : ce texte est rempli de petits reliefs drôles et intelligents. L'on ne peut pas s'ennuyer et l'on attend la prochaine bouffonnerie.Car c'est le fou bouffon du roi auquel on pense ici, celui qui renverse le monde et se joue des lois du monde. Celui qui a le droit d'avancer tête en bas pieds en l'air et de moquer le monarque et tous les seigneurs messires. Celui qui assure de ne pas perdre la raison en croyant absolues règles du jeu. Fou bouffon garde-fou. C'est le rôle que peut endosser ce petit livre.Adressé aux enfants. Réellement, il vaut la peine d'être lu par tout adulte. Il n'est pas de petit genre. Et pas de petite pensée. Je vous jure en tout cas mes grands dieux que je le prêterai sans hésiter à ces adultes qui m'entourent. Tout comme moi, ils en ressortiront un point d'interrogation en plus dans la tête.Florence Hinckel, ill. Clothilde Delacroix – Renversante - l’école des loisirs – 9782211239387 - 10 € (à partir de 9 ans)