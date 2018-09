Richard Flanagan, escroquerie, par procuration

ROMAN ÉTRANGER – Richard Flanagan avait remporté le Man Booker en 2014 — première édition où le prix était ouvert aux auteurs américains. Ironie, c'est un Australien qui l'avait alors reçu. Depuis La Route étroite vers le nord lointain (trad. France Camus-Pichon, Actes Sud, 2016), on attendait un nouveau signe. L'attente fut longue.

Kif Kehlmann, le narrateur de Première personne, est un jeune homme désespéré : son premier roman doit s'achever. Mais dans une situation de précarité délicate, il doit malgré tout s'occuper de sa jeune fille et d'une épouse enceinte de jumeaux. On l'a d'ailleurs missionné, en cette année 92, pour rédiger les mémoires de Siegfried Heidl — auteur d'une fraude de 700 millions $ AU auprès d'investisseurs.Sujet porteur, mais avec six semaines devant lui, Kif piétine. Il faut pourtant produire le manuscrit rapidement : au terme de son procès, estime son éditeur, l'intéressé restera à l'ombre pour un long moment... Les ventes n'en seront que meilleures.Travailler comme nègre pour un escroc notoire, tirer le diable par la queue, avec les petits boulots de sa nana... Heureusement, au bout de ces mémoires, une prime de 10 000 $ — à condition de finir le livre. Dans le cas contraire, rien. Sauf que le bougre résiste et rechigne à fournir les détails qui permettraient de faire avancer le texte.Au contraire, il interroge et matraque Kif de question sur sa famille. Ça, et des citations de Thomas Tebbe, un philosophe nietzschéen implacable. Le pacte est satanique, intenable. Et durant ce temps, se ravivent les doutes de Kif sur sa propre existence, son possible échec en tant qu'écrivain... Une crise identitaire que double un mariage en péril, et le rêve d'être écrivain s'étiole.Pourtant, le roman s'achèvera, sans trouver de maison d'édition, et Kif plongera dans tout autre chose. Le pire de l'enfer moderne : la téléréalité.Inspiré de John Friedrich, authentique arnaqueur, mais allemand, ayant simulé sa mort avant de rejaillir à Melbourne dans les années 70. Il s'était alors fondu dans le décor, nouveau nom, nouvelles responsabilités — et un même procédé, pour renouveler sa capacité d'escroc. Arrêté en 1989, c'est un certain Richard Flanagan qui lui servira de nègre pour écrire des mémoires — en six semaines, pour 10 000 $... Frierich mourut avant le délai des six semaines d'écriture.Si le jeu machiavélique qui s'instaure, et sa résolution désespérante vont bon train, c'est la nature du mal qui est interrogée. Et celle d'une époque où personne ne semble prédisposé au bien. Face à l'immensité de l'arnaque déployée, c'est l'incompréhension qui règne : comment est-ce possible ? Aussi facilement qu'un écrivain imagine son roman : il faut inventer...Peut-on rester fidèle à sa vocation artistique, sans se désavouer en travaillant pour le compte d'un criminel ? Mentir, se mentir ou simplement duper le monde ? A découvrir.Richard Flanagan, trad. France Camus-Pichon – Première personne – Actes Sud – 9782330108809 – 23 €