Ridicules et incongrus, les Conjugouillons : conjuguons avec humour

Empilés dans un des trop nombreux coins de cette rédaction où se perdent les livres, on avait fini, tous, par les oublier. Quelle erreur ! Claudine Desmarteau avait fait un cadeau aux journalistes en cette rentrée littéraire. Une nouvelle série, fresque qui ne serait ni palpitante ni jubilatoire. Encore que...





Quatre petits livres (32 pages format quadri de 13 cm) : ils étaient là, posés, avec leurs personnages un peu burlesques, grotesques, bouffons. Sorte de merdouilles colorés aux formes d’étrons, véritablement. Pourtant, dès le début, ils nous avaient intrigués...

« Les Conjugouillons, ce sont des petits albums pleins d’humour, qui mettent la conjugaison à l’honneur : chaque temps devient un personnage rocambolesque, qui s’exprime uniquement dans son temps », indiquait l’éditeur.

Donc, non seulement les petites merdouilles avaient un nom, et plus étonnant encore, elles avaient une histoire. Et un objectif. C’était ça... une mission : s’exprimer uniquement dans le temps que l’on incarne.

Et si l’on se fie à la galerie des personnages qui ouvre chaque album, ils sont une famille de seize personnages. Alors, autant huit, j’avais compris, mais seize, je me suis perdu. Parce que Présent, Imparfait, Passé Simple et consorts tout allait bien.

Mais pour tromper l’ennemi, l’auteure s’est également engagée sur la piste des temps en usant d’autres modes : traîtresse ! She’s a witch ! Burn her ! Bon, les puristes de la conjugaison trouveront ici à redire, mais que le grincheux se taisent un instant.

L’idée est tellement simple que l’on a du mal à y croire : la réalisation si simple qu’on est déconcerté. Et une fois l’ouvrage fini, on se dit qu’on a lu du vide, sans aucune paroi pour se raccrocher. Et que c’était parfait. Comme un shoot d’oxygène, ou, mieux, une séance en boutique holiste à respirer des huiles.

Humour et langue française, on connaissait déjà le principe – de nombreux comiques en ont fait un métier. Humour et conjugaison, le spectre se resserrait déjà beaucoup. Mais c’est là. Ça ne fait de mal à personne, au contraire même. S’en priver est possible. Ne pas l’essayer est carrément dommage.





Claudine Desmarteau – Les conjugouillons – Flammarion jeunesse – 5 €

Tome 1 : J'aime donc je suis – 9782081431201

Tome 2 : Qui vivra verra – 9782081431171

Tome 3 : J'écrivis un chef-d'oeuvre – 9782081431188

Tome 4 : Faudrait se bouger – 9782081431195