Rien n'est noir : la vie claire-obscure de Frida Kahlo

Estelle Eid

« Rien n'est noir », Claire Berest part de ce postulat pour dépeindre la vie haute en couleurs d'une femme dont l'existence a pourtant été une suite de souffrances.Deux accidents majeurs ont marqué la vie de Frida Kahlo : le premier est une barre de métal transperçant sa colonne vertébrale et sa cavité pelvienne lorsque l'autobus dans lequel elle se trouvait percute un tramway, le second est sa rencontre avec le peintre mexicain le plus connu de son époque : Diego Rivera.À dix-neuf ans, Frida Kahlo est donc une survivante au corps ravagé, et commence à peindre alors qu'elle est alitée. C'est alors qu'avec pour ciel de lit un grand miroir installé par son père, elle exécute le premier de sa longue série d'autoportraits.Une recherche constante de l'identité comme obsession : « ce visage qui n'est plus celui de Frida Kahlo, mais le visage de l'autre au sens pur, l'irréductible altérité, l'autre comme miroir mais aussi comme face à face fondamental, qui exige d'être considéré, d'être regardé, qui commande la compassion, qui impose littéralement de souffrir avec lui. » Ce seront au total cinquante-cinq autoportraits qui jalonneront sa vie, lors de sa quête perpétuelle de sens.L'auteure nous livre avec poésie et passion le parcours extraordinaire de cette peintre qui n'a laissé aucune des personnes qu'elle a croisée indifférente. De Coyoacán, sa ville natale, à Mexico, San Francisco, Détroit et Paris, Frida rencontre les plus grandes personnalités de son époque, entre fêtes déjantées, soirées mondaines, expositions et dîners politiques.C'est sur fond de communisme, de rencontres artistiques et politiques et bien sûr de sa relation tumultueuse avec Diego que nous est dépeinte « Frida insatiable et boute-le-feu », « Frida jambe-de-bois », « Fridita », « Frida l'impardonnable caprice », « Frida l'alter ».Claire Berest attribue à chaque chapitre de sa vie une teinte picturale : bleu de cobalt, bleu d'acier, bleu roi, bleu outremer, bleu ciel, bleu égyptien, bleu ardoise, bleu safre, preuve de la sensibilité artistique dont a toujours fait preuve la jeune femme qui ne s'imaginait pas un instant peintre...Rien n'est noir est le récit d'introspection d'une artiste-peintre qui est devenue un véritable symbole du Mexique et, plus encore qu'une histoire d'amour passionnelle ou une biographie, c'est un véritable hommage à la femme à la vie extraordinaire dont a découlé le mythe de Frida Kalo.Claire Berest – Rien n’est noir – Stock - 9782234086180 - 19.50 €