Rire très fort, courir très vite, la dure vie du griot "négropolitain"

Laure Amblesec

Ben se retrouve tout seul et part à leur recherche. Il s’engage dans sa quête fort du double parrainage de ses héros helvétiques, Guillaume Tell et Mère Royaume - il y gagne le surnom de “Mini Tell”- auquel s’ajoute la protection de “L’Esprit de Genève” qui finit par être invoqué par ceux qu’il trouve sur sa route, même si cette protection est loin d’être étanche à 100%.Ben explore à ses risques et périls un pays tyrannique et corrompu, à l’histoire marquée par le trafic d’esclaves et la colonisation, avec ses prisons fantômes, ses “mangeoires” - des sinécures administratives où l’on peut se faire beaucoup d’argent en rançonnant les administrés -, ses policiers brutaux et avides, l’instituteur qui rackette ses élèves en leur infligeant des discours édifiants, et l’arnaque érigée en sport national.Muni d’un manuel d’ornithologie et de jumelles, offerts par sa marraine en Suisse, il rejoint même un temps la guérilla opposée au gouvernement.S’il prend des accents rabelaisiens par moments, tendres ou touchants à d’autres, le récit nous livre, avec une verve tout africaine et un humour décapant, une satire acerbe des mœurs politiques du coin. Mais aussi une description toute en finesse d’une Afrique en tension, lors par exemple d’un savoureux dialogue, entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires, où l’on se traite de part et d’autre de “djamaïns” (négriers) et “kirdis” (mécréants).Il se lit d’une traite, avec le sentiment que l’on écoute, tranquillement assis au pied d’un manguier, la voix d’un vieux griot roué. Un enfant juché dans l’arbre pourrait même découper en cachette une bonne mangue juteuse et nous en passer les morceaux au travers du feuillage.Nétonon Noël Njékéry est né au Tchad en 1956, fils d’un ancien tirailleur de l’armée française. Après des études de mathématiques et de physique, il s’est installé en Suisse où il travaille comme informaticien dans une entreprise près de Lausanne. Il a publié son premier roman, “Sang de Kola”, en 1999.Sous une couverture cartonnée et ajourée, laissant deviner un superbe dessin, son dernier ouvrage est joliment édité par la maison suisse Hélice Hélas, dont le nom peut évoquer une réplique culte de “La Grande Vadrouille” mais rend surtout hommage au premier imprimeur en Suisse, Helias Heyle (1400-1475).Nétonon Noël Ndjékéry - Au petit bonheur la brousse - Helice Helas - 9782940522767 - 24 €