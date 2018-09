Ropero, le coup de foudre, puis les orages

ROMAN JEUNESSE -Léonie est une jeune guitariste prodige... et aveugle. Sa meilleure amie lui offre un billet pour un festival de musique électronique, où elle est prise en charge par Erza. Entre eux se crée immédiatement une alchimie que vient bouleverser une violente tempête.

Christine Guérinet

Tous deux sont alors confrontés à leur propre démon : le handicap pour Léonie, le deuil et une enfance difficile pour Erza. Dans leur lutte, ils entraînent malgré eux leur entourage.est roman complexe. Par son écriture, d'abord, qui oscille entre point de vue interne et récit omniscient. Mais aussi par ses thématiques foisonnantes : la musique, le deuil, le handicap, la famille, l'amour, la quête identitaire, la nature et les légendes.Cependant, malgré ces enchevêtrements narratifs et thématiques, l'histoire ne tombe jamais dans la confusion grâce au style fluide de l'auteur. De plus, chaque thème participe à la construction des personnages, qui se façonnent au contact les uns des autres.Enfin, un bref récit enchâssé donne au roman une allure de conte poétique, que le visuel de couverture laissait présager. Cathy Berna signe un texte travaillé et sensible, qui met en avant la beauté de la nature, de la musique et des relations humaines.Cathy Berna - Ropero - Hachette Romans - 9782016269473 - 15.90 €