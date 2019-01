Rousseau et Voltaire, pères (in)dignes des Lumières

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France Alexandra Oury

On sait que Jean-Jacques Rousseau, « l’immense philosophe des Lumières », auteur du traité pédagogique Émile, ou De l’ éducation (1762) fit abandonner à l’Hôtel-Dieu de Paris, entre 1746 et 1752, les cinq enfants que lui donna sa compagne Thérèse Levasseur.C’est le destin du premier de ces enfants, le seul qu’il tenta furtivement de retrouver, qu’Isabelle Marsay a imaginé. Adopté par le guérisseur Roland Thiers, « médecin des pauvres » et son épouse Jeanne, Baptiste a la chance de grandir dans une famille aimante à Ailly-sur-Noye, un village au sud d’Amiens. Lorsque commence L’Apprenti des Lumières, il est contraint de rejoindre les troupes du roi Louis XV cantonnées en Louisiane.Le roman s’organise selon trois trames narratives. L’une est fictive, il s’agit de la vie de Baptiste à Amiens tandis que les deux autres, bien réelles, concernent le philosophe Rousseau et celui qui fut l’un de ses grands pourfendeurs : Voltaire.Les deux hommes ne se connaissent pas, « à peine se sont-ils croisés, en 1746, à en croire les souvenirs flous de Jean-Jacques... » mais leurs destins sont liés jusqu’à ce qu’ils meurent la même année.Dans ce roman bien construit et très documenté, Isabelle Marsay, professeur de Lettres, montre avec quelle violence les philosophes s’affrontent, sur le terrain personnel comme sur celui des idées. Elle relate le parcours de résilience d’un enfant abandonné, tout en instruisant son lecteur sur la philosophie des Lumières et le XVIIIe siècle qui va basculer dans la Révolution. Un livre à mettre entre toutes les mains.Isabelle Marsay - L’apprenti des Lumières ou L'ombre de Voltaire - Editions Ginkgo - 9782846792981 - 15 €