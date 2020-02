S'obstiner à vivre un cauchemar comme son plus beau rêve

Patrick Barbier, libraire

Espace Culturel de Pleuven

Arrive alors « l’homme qui pleure », un mari dont la femme a disparu et qui témoigne de son chagrin à la télévision. Sandrine tombe en amour pour cet homme qui pleure et son petit garçon et va tout faire pour entrer dans leur vie. Elle va devenir la deuxième femme et sa vie va changer…Sauf que…Ce n’est pas son fils, ce n’est pas son homme.Louise Mey nous enferme dans son livre comme elle nous enferme dans la tête de Sandrine. Le tour de force consistant à nous faire ressentir et comprendre les mécanismes de l’emprise d’un être humain sur un autre, la dépendance au pire quand ce pire est éprouvé comme un meilleur.Selon les chapitres et les réactions de l’héroïne, on a envie de l’aider, de la secouer, de la raisonner, de l’exhorter à fuir. Louise Mey ne laisse aucun répit à son lecteur car elle n’en laisse aucun à son personnage. Sandrine est prisonnière d’un cauchemar quotidien qu’elle s’obstine à vivre comme son plus beau rêve.Ce livre est un étau, une fois ses mâchoires serrées, il vous tient.Déstabilisant et remarquable.[NDLR] Le titre de Louise Mey fait partie de la sélection 2020 du Landerneau Polar. Rendez-vous le 18 mars prochain.Louise Mey – La deuxième femme – Editions du Masque – 9782702449462 – 20 €