Sans eau ni nourriture, prisonniers d'une effrayante nuit

Editeur : Seuil Jeunesse

Genre :

Total pages : 304

Traducteur :

ISBN : 9791023508802



Les Prisonniers de la nuit

de Johan Heliot

Elevés dans l'univers hyper protégé de la Vallée, Jon, Loane, Suzy et leurs compagnons ignorent tout de leur propre histoire. Alors qu'ils s'apprêtent à passer leur premier été sans leurs parents dans un mystérieux camp en pleine montagne, ils assistent, médusés, à la disparition des étoiles dans le ciel ! Le soleil cesse alors de se lever et la noirceur s'installe. Avant de pouvoir comprendre le phénomène, ils doivent survivre. S'organiser, trouver à boire, de quoi manger, et rejoindre, si possible, le chemin de la Vallée. Un chemin vers la clarté qui, peut-être, éclairera l'incroyable secret de leur origine et de leur destinée...

