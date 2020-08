Serge Joncour, Nature humaine : le temps des confrontations

[ Premières pages ] Nature humaine – Serge Joncour

De beaux personnages, souvent singuliers : Alexandre, Constanze, les sœurs, et la génération d'avant et celle d'avant encore avec leur vision, leur amour de la terre, leur conservatisme ou leur envie de modernité.Le jeune Alexandre a une relation charnelle avec cet environnement qu'il nourrit et qui le nourrit. Mais il est jeune et il rêve aussi d'amour ; Il rencontre Constanze, jeune étudiante est-allemande dans la collocation de sa sœur...et naissent les premiers frémissements. Mais lui le fermier intéressera aussi d'autres jeunes hommes avec d'autres idées et projets : ce sera le temps des questionnements. La marche du monde l'emporte dans son sillon en somme.Etre fermier c'est se donner corps et âme, il n'y a pas de temps mort mais une succession d'efforts, de vigilance, de choix. Ce don de soi Alexandre le concède, libérant ainsi ses sœurs du fardeau. Ses sœurs qui lorgnent vers la ville comme la majorité de la jeunesse de ces années 80, qui participent à l'exode tournant le dos à cette vie si particulière de fermiers et fermières. C’est le temps des téléphones en bakélite, des virées en 4LAu sein de ce petit coin du Lot et aux frontières de la Corrèze, à l'abri du bruit, les convulsions du monde n'épargnent personne, les révolutionnaires en herbe, les anti-nucléaire, les étudiants gorgés de la sève du défi et de la contestation, emmenés par un Mitterrand en verve armé de sa rose. Mais il y a aussi les anciens, un brin conservateurs, qui voient ces changements, les projets de la construction d'une autoroute comme une catastrophe et le prélude à un monde létal à leur endroit.Serge Joncour nous plonge dans ce monde dur et magnifique de la terre, du travail de la terre, de la relation aux animaux, de la naissance des premiers centres commerciaux où converge le weekend toute une population qui voit le changement s'opérer dans sa vie quotidienne, sans vraiment comprendre les implications des choix politiques qui concernent son destin. Et surtout d’un monde qui voit disparaître les bistrots, les petites gares et les petits chemins, la petite poste du village…ce qu’on nomme désertification.Serge Joncour nous invite à méditer sur les temps qui viennent sans être donneur de leçons ou moralisateur, l'écueil était à l’affût. Non. Il sonde à travers les conflits de générations, la rudesse de la vie agricole, le monde du mur de Berlin et celui qui émerge de sa chute. L'auteur évoque avec cette humanité, cet amour qu'il a pour ses personnages, ce qu'ont été les années 80, événements bons et mauvais, heureux et tragiques qui les ont jalonnés.Car ni les personnes, ni le pays en tant que Nation ne sont épargnés par ce grand tournant que représentent l’élection de la force tranquille Mitterrand en des temps intranquilles et la chute de l'empire soviétique. C’est le temps des catastrophes.L'édification d'une société mondialisée doit-elle se faire au détriment des « petits », d'une certaine authenticité et de celles et ceux qui combattent fusil ou explosifs à la main pour survivre et se défendre ? Défendre ce qui leur est essentiel ? Ce qui les constitue ? Pour certains c’est l’enracinement, pour d’autres ce sont des ailleurs qui s’offrent avec l’abaissement des frontières.Lire Serge Joncour rend le lecteur un tantinet nostalgique d'une période riche, turbulente et stimulante, traumatisante et douloureuse. Une plume trempée d’humanité, au plus près des êtres, pour une brillante évocation de toute la complexité de la dernière partie du vingtième siècle.Serge Joncour – Nature humaine – Flammarion – 9782081433489 – 21 €