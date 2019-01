Serpentes, entre les rêves et les sentiers du poète

Bruno Vouters



Gérard Titus-Carmel - Serpentes - Editions Obsidiane - 9782916447872 - 15 €

La serpente, c’est ce papier fin, presque transparent, utilisé notamment en feuillets intercalaires pour protéger les gravures du maculage. La serpente, c’est aussi ce reptile allongé qui se traîne, se love et se détend brusquement...De l’épaisseur du dehors au lieu de nuit pure, il nous livre, dans l’amplitude et l’intensité d’une écriture libre, rebondissant d’un paragraphe à l’autre, entre les blancs d’un air raréfié, en vis-à-vis de sept dessins noirs et gris, une méditation tendue sur sa vocation de créateur de formes. C’est grave et enjoué, nourri d’expériences et de lectures, à la frontière de l’art plastique et de l’art poétique, quand se joue la vérité de l’expression.« Que savons-nous de cet ultime moment d’être où s’annihilent les formes, et où toujours le langage renonce ? » écrit l’auteur au début de son livre. Une soixantaine de pages plus loin, grâce à de multiples approches sensibles ou cérébrales, on en sait davantage sur la constante exigence du peintre, dessinateur et graveur dont la première exposition remonte à 1968.Il nous avait déjà tendu Notes d’atelier, Le huitième pli ou L’ordre des jours... Le voici revenu, dans un format carré, pour explorer à nouveau les multiples sentiers de la création, toujours à l’affût de ce qui le dépasse, l’interpelle ou l’inspire, les tempes accordées à l’infini de l’air ou les paupières noyées, essayant d’outrepasser la langue, « repoussant du pied la mort plus loin que l’horizon », jamais lassé de presque percer le mystère.