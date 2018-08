Si un inconnu vous aborde : le malaise au surnaturel

ROMAN ÉTRANGER – Joli retour pour Page à Page. On avait suivi la maison d’édition lilloise à sa création en 1999, avant qu’elle ne disparaisse en 2006 après avoir, entre autres, lancé Fanny Chiarello. Dix ans après, le duo Agnès Mantaux et Jean-François Planche s’est reformé. Avec toujours l’audace de sortir des sentiers battus.









« Quand on est une petite structure, on peut ne pas faire de choses consensuelles, justifie Agnès Mantaux. Au XXe siècle, on nous avait déconseillé de publier des nouvelles. Et de ne surtout pas se lancer dans la poésie. » Banco : en sortant de chez leur comptable il y a deux ans, « hyper déprimés », ils décident de publier sur un coup de tête la poésie de Laura Kasischke, dont ils sont complètement fans.

Le premier texte publié outre-Atlantique de cette auteure considérée parmi les plus importants aux États-Unis est justement le recueil Wild Brides (Mariées rebelles en français), alors qu’on la connaît en France pour ses romans. « On attendait désespérément qu’un éditeur français publie ses poèmes. Alors on a envoyé un mail à l’éditeur américain. »



Le recueil est sorti chez Page à Page en bilingue. « Le bonheur absolu », souligne Agnès Mantaux. Dans la foulée, les éditeurs renouent avec leur premier amour, la nouvelle, et sortent le recueil Si un inconnu vous aborde, toujours du même auteur. Quinze textes dans la même veine, ciselés au scalpel.



D’une lame parfaitement acérée, que Laura Kasischke manie avec une précision d’entomologiste. Épinglant une à une les angoisses, les turpitudes, les tourments de l’âme humaine. « Un homme pourrait errer dans son propre esprit jusqu’à en mourir, ne rien y trouver. Comment savoir où cela se terminerait, cette recherche, ou même si elle se terminerait un jour ? », écrit-elle dans Melody.



Ne comptez d’ailleurs pas sur elle pour donner le mot de la fin de ces nouvelles étranges, à la limite du surréalisme. Au lecteur de faire le boulot une fois que son imaginaire a été bien étrillé.

Marie-Laure Fréchet

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France

Laura Kasischke, trad. de l’anglais Céline Leroy ; préface Véronique Ovaldé – Si un inconnu vous aborde – Page A Page – 9782375270301 – 18 €