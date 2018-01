Sirius, de Stéphane Servant : émouvant, actuel, critique

La sortie d’un roman postapocalyptique pour adolescents ne saura vous surprendre. Que Stéphane Servant en soit l’auteur, la nouvelle a de quoi laisser incrédule. S’il avait déjà prouvé que sa plume sensible se prêtait plus aux contes introspectifs qu’aux aventures haletantes, l’auteur nous laisse ce e fois-ci admiratifs devant le talent avec lequel il arrive à faire ses premiers pas dans un genre inattendu, tout en sortant des sentiers battus.





Dans un monde dévasté où toute vie est presque anéantie, le lecteur suit deux personnages : Avril, une adolescente au passé mystérieux qui a dû apprendre à survivre par elle-même, et Kid, un petit garçon sauvage qui semble avoir oublié la frontière entre animalité et humanité.



Stéphane Servant trouve en fait dans ce sous-genre de la sciencection un terrain idéal pour y planter ses histoires. Il o rait aux lecteurs, avec Le Cœur des louves ou La Langue des bêtes, des romans tout aussi beaux que douloureux où le passage à l’âge adulte était intimement lié aux histoires et à la terre.



Dans Sirius, on retrouve ce besoin évident de raconter une métamorphose – ici, celle de l’enfance dans un monde défiguré ou celle de la planète abîmée par la cruauté de l’homme. Mais on retrouve aussi la place inébranlable de la nature qui fait vibrer tout le roman de sa terrible absence.



Sirius est un roman postapocalyptique, assurément. Mais à la Stéphane Servant, c’est-à-dire onirique. Il n’est fait mention d’aucun lieu connu sur Terre et les personnages, comme les héros d’un conte, poursuivent envers et contre tout leur quête : rejoindre « la Montagne », dont l’appel pulse dans leur ventre.







Mais Sirius est, avant toute chose, un roman éprouvant et, en fin de compte, très actuel, qui critique la société en en racontant sa perte. Il amène ses lecteurs à porter sur le monde qui les entoure un regard différent. Et ce, sans jamais oublier l’espoir, que Stéphane Servant conte avec subtilité, puissance et poésie.



Nathan Lévêque,

Le Merle Moqueur (Paris)



en partenariat avec le réseau Initiales

Stéphane Servant – Sirius – Editions du Rouergue – 9782812614330 – 16,50 € / ebook 11,99€