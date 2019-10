Sociétés matriarcales, “une exploration à la fois conceptuelle et géographique”

Article signé par Laurence Zordan







Trouver des voies nouvelles sans prétendre à une originalité de façade, c’est-à-dire remonter à l’origine des questions épargnées par les préjugés, dégager d’une gangue de commentaires les termes premiers d’un problème : tel est l’enjeu. L’ouvrage Les sociétés matriarcales - Recherches sur les cultures autochtones à travers le monde de Heide Goettner Abendroth, qui vient de paraître en France aux éditions des femmes-Antoinette Fouque, apporte une contribution décisive.Il témoigne d’une exigence telle qu’il est capable d’allier précision d’une exemplaire finesse et vision panoramique dotée d’une exceptionnelle force de déploiement. Ce sont en effet près d’une vingtaine de sociétés matriarcales qui sont étudiées par l’auteure, philosophe des sciences, anthropologue et femme de terrain également puisqu’elle a vécu parmi elles au cours de ces quarante dernières années.Corsetée par des contre-sens, la notion de matriarcat méritait d’être libérée de la suffocation des idées reçues. L’auteure montre qu’on ne saurait la confondre avec quelque patriarcat inversé ou gynocratie. Mais il ne suffit pas de conquérir un objet de recherche, d’en révéler la pertinence scientifique, encore faut-il l’accueillir au sein d’un discours qui lui donne tout son impact.Nous n’assistons pas au spectacle d’une virtuosité érudite. Nous nous associons à une exploration à la fois conceptuelle et géographique. Conquérir et accueillir : ce double mouvement reflète une légitimation et une justification : légitimation par l’auteure qui expose sa méthode et justification par les éditrices qui offrent l’hospitalité intellectuelle de leur catalogue à une oeuvre pour la première fois traduite en français.Justification, car une telle publication n’est pas anodine, tant elle imprime une révolution copernicienne à l’anthropologie. Hospitalité, car ce n’est pas simplement un livre qui s’ajoute à d’autres livres, mais une forme de convivialité réunissant des ouvrages dont la fertilisation croisée ne se borne pas à une expression imagée pour stratégie de management.Ce sont toutes les facettes de la féminologie d’Antoinette Fouque qui permettent de procéder à une élucidation qui est aussi une libération de la pensée, délivrée du joug d’un ''non possumus'' trop souvent invoqué, affranchie de la tyrannie de ce qui s’est toujours fait sans pouvoir faire autrement. L’ouvrage de Heide Goettner Abendroth explicite des capacités de résistance insoupçonnées aux tentatives de mise en coupe réglée de l’action des femmes.Laurence Zordan, philosophe et haut fonctionnaire, spécialiste des questions de sécurité et de géostratégie et écrivaine, ouvre des pistes pour penser un imperium inédit, fondé sur une pensée du réel plutôt que sur l’unicité illusoire d’un empire au pouvoir illimité et absolu.Heide Goettner-Abendroth ; Saskia Walentowitz ; trad. Camille Chapla – Les sociétés matriarcales ; recherches sur les cultures autochtones à travers le monde – Des Femmes Antoinette Fouque – 9782721007018 – 25 €