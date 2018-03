Solange te parle de Truite : Autoportrait en chienne

Autoportrait en chienne , chez L’Iconoclaste, est le troisième ouvrage, mais premier texte littéraire, d’Ina Mihalache ou peut-être de Solange. Car c’est la voix de la YouTubeuse qui nous en livre un peu plus sur sa conceptrice, Ina. De cette relation complexe entre le personnage et sa créatrice, on ne saurait démêler la vraie vie de la fiction, si une telle différence existe réellement. Et si finalement cette limite, c’était Truite ?







« À l’origine c’est Ina Mihalache qui devait le signer, mais Solange a volé sa place sur la couverture parce que c’est grâce à elle que tu me connais, qu’on se connaît. » C’est ainsi que l’auteure introduit son nouvel ouvrage sur Instagram. Elle avoue pourtant y livrer « des choses qui n’appartiennent qu’à Ina ». Du jamais vu en somme.



C'est comme un dialogue intime entre son passé québécois, son nouveau présent français mêlé à une arrivée, celle de ce petit chien. Elle transforme un quotidien en récit d’une vie en parallèle entre une chienne adoptée et une femme qui veut rester libre. Ce n’est pas une histoire, c’est la vraie vie d’une fiction.



Et c’est Truite qui entre les pages fait le lien, la différence et tout le petit monde d’Ina et de Solange. C’est un peu elle, un peu nous, un peu tous les vivants dans leur bestialité la plus primaire. Truite ne connaît pas la censure et c’est peut être ce qui permet à l’auteure de se livrer différemment. Pour Solange-Ina, Truite c’est « une sorte de projection idéale de ce que je voudrais être et ce que je ne peux pas être ».



Au fil des 200 pages, elle trace des épisodes, des saynètes, des moments d’un quotidien partagé derrière la caméra, ce qu’on ne voit pas. Elle y raconte un étrange jeu de miroir entre l’animal et l’artiste. Des points communs et des différences, mais aussi des envies et des dégoûts, elle en fait un roman. Ça change de YouTube, ça change des tics, des expressions qui peuvent énerver et les chapitres courts se dévorent.



Lecteur, viens découvrir ou retrouver celle qui intrigue ou qui fascine, celle qui te tutoie sans même te connaître. Solange, Ina ou peut-être même les deux en même temps se confient au fil des mots.



