Songe à ceux qui songèrent, et rêve encor

ESSAI LITTERAIRE - Il est des entreprises littéraires et intellectuelles qui forcent l’admiration. Humanitas elementi de Michéa Jacobi en fait partie. Cette œuvre prend la forme d’un vaste abécédaire qui regroupera à terme six cent soixante-seize notices biographiques comme autant de témoignages de notre condition humaine.





Elle se décline en vingt-six livres renfermant chacun vingt-six portraits, dont nous, lecteurs, découvrons, année après année, un nouveau pan. Après les marcheurs (ceux qui aiment les sentiers), les xénophiles (ceux qui sont attirés par l’étranger), les renonçants (ceux qui préfèrent ne pas), Michéa Jacobi s’est pris de passion pour celles et ceux qui se laissent aller à la rêverie.



Quatrième volet d’Humanitas elementi, Songe à ceux qui songèrent invite ainsi, à travers vingt-six notices biographiques, à arpenter un nouvel aspect de notre humaine condition : la capacité à rêver, à divaguer, à rester songeur. Des poètes bien sûr (Desnos, Nerval), des scientifiques rêvant de théorèmes ou les yeux dans les étoiles (Fermat, Kepler) côtoient des figures plus inattendues tel Artémidore d’Éphèse, passé maître en science des rêves au IIe siècle de notre ère. Nous croiserons d’authentiques fous, à l’instar de Donald Trump – ultime incarnation d’un rêve américain de réussite et de puissance. Nous fréquenterons de plus attirantes rêveuses, japonaise ou aborigène.



À travers ces portraits et les magnifiques linogravures qui les accompagnent, Michéa Jacobi célèbre la pensée qui divague, la roue libre de l’esprit, la littérature du sommeil par-delà les siècles et les civilisations.



Les livres de Michéa Jacobi appartiennent au chapitre de la curiosité envoûtante. C’est pour cela que je les aime. C’est pour cela et aussi pour leur poésie et leur érudition distillée avec humilité et finesse.



Saluons au passage leur éditeur La Bibliothèque qui, patiemment, en s’inscrivant dans ce même sillage, a construit un catalogue qui ravit les amoureux des livres et dont les ouvrages colorent les tables de nos librairies.





Antoine Bertrand,

Lune et l’Autre (Saint-Étienne)







[NDLR : Le 19 octobre prochain paraîtra le 5e volume de cette série poétique, Jouir ]



Michéa Jacobi - Humanitas elementi ,Volume 4, Songe à ceux qui songèrent - Editions La Bibliothèque - 9782909688886 - 14 €