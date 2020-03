Sous l'océan de plastique, l'Espagne et sa mémoire enfouie

Christine Laporte-Frey, libraire

Espace Culturel E. Leclerc de Pau , libraire

Il va pouvoir témoigner des conditions de vie et de travail des nombreux migrants qui travaillent dans des conditions scandaleuses, rejetés par la population locale, et se lie d'amitié avec Aman, un Érythréen qu'il a prévu d'aider à rejoindre sa fiancée installée à Londres.Mais cette enquête visant à dénoncer un scandale écologique et humanitaire va bientôt basculer sur un sordide fait-divers : des enfants de Nijar disparaissent régulièrement, que l'on retrouve quelques jours plus tard pendus à des arbres, « pantins, meurtris, abandonnés »…Comment Thomas peut-il résister à la tentation de creuser dans une nouvelle direction lorsque des indices croisent la route de sa première mission ?De quelle folie meurtrière ces enfants, tous issus de familles de la région, sont-ils les victimes innocentes ? De quoi veut-on les punir ?Une affaire qui plonge ses racines dans la douleur de l'Espagne. Les plaies de la guerre civile ne se referment pas…Les personnages portent eux aussi le poids d'une vie, Aman l'Érythréen et son rêve d'ailleurs, Blanca Carrillo victime de l'histoire, la commissaire Alba menant l'affaire avec intelligence…Enfants volés du franquisme, migrants… La tension ne retombe jamais, Gilles Vincent alterne passé et présent de façon très habile, sillonne une région qu'il semble très bien connaître, et nous offre un très bon moment de lecture.Gilles Vincent – Les poupées de Nijar – Au diable vauvert - 9791030703153 – 20 €[NDLR] Le titre de Gilles Vincent fait partie de la sélection 2020 du Landerneau Polar . Rendez-vous le 30 mars prochain.