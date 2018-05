Sous nos yeux, quand le vernis s'écaille

La famille Mason a tout de bien : une jolie maison, des voisins chaleureux, une vie de famille idéale. Jusqu'au jour où l'enlèvement de Daisy viendra soulever un coin du tapis de cette communauté bien sous tout rapport. Idéale, vraiment?





Dans un quartier de la classe moyenne d’Oxford, les Mason donnent une petite fête dans leur jardin. Les voisins, les copains d’école et leurs parents sont invités. Alors qu’à minuit la soirée touche à sa fin, Sharon envoie ses enfants se coucher et se rend compte que Daisy, sa fille de 8 ans manque à l’appel.



Deux heures plus tard, l’inspecteur Fawley arrive chez les Mason.



Et il croit, tout comme les statistiques derrière toutes affaires d’enlèvement, que c’est un proche de la famille qui est responsable.



Et dans la famille Mason, chacun semble vouloir éluder certaines questions. À commencer par la mère, perfectionniste jusqu’aux moindres détails, très soucieuse des apparences ; un père constamment sur ses gardes et un peu trop fou de sa fille ; quant à Léo, le fils de 10 ans, il préfère se cacher derrière sa frange et rester silencieux.



Tous ont aperçu Daisy tout au long de la soirée, mais qui l’a réellement vue ?…



Encore un roman d’une fillette enlevée me direz-vous ? Oui, mais…



Dès les premières lignes, on entre dans cette affaire d’enlèvement qui s’avère être une enquête très prenante. Très vite, on pense savoir ce qui est arrivé à la petite Daisy. Car Sous nos yeux, les indices ont un air de déjà vu, les ficelles un peu trop grosses. Eh bien oubliez.



Mais Cara Hunter met la barre haut pour un premier roman. À coup de fausses pistes et de révélations, ce roman est dense, les rebondissements sont multiples, l’intrigue ne cesse d’évoluer et de nouveaux personnages viennent se greffer à toute cette histoire pour mieux semer le doute dans l’esprit du lecteur.



Faux-semblants et non-dits pour ce roman qui plus subtilement évoque la relation enfants/parents, la perception des enfants du monde des adultes, et l’interprétation des paroles qui peuvent prendre des propositions désastreuses.



Impossible de fermer ce roman sans avoir le fin mot de cette histoire, et quelle fin…



Mais d’un point de vue personnel, au vu de la façon dont l’auteure nous a baladé tout au long de son roman, j’aurais préféré une fin encore plus « couillue » .



Une réussite pour ce premier roman qui tient toutes ses promesses.



Vraiment hâte de retrouver et de découvrir un peu plus cette nouvelle équipe d’inspecteurs.



Au Rayon des Livres

Par Chloé Niccolo





Cara Hunter, trad. Sébastien Raizer - Sous nos yeux - Ed. Bragelonne Thriller - 9791028111618 - 20 €