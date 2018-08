Spaghettis, série, relevés météo : une vie extraordinaire

ROMAN ÉTRANGER – Edward Stanton est un brave garçon : chaque matin, il note méticuleusement l’heure de son réveil. Puis, il consulte le journal qui lui indique les températures de la veille. Les prédictions météorologiques ne valent pas grand-chose, de même que les suppositions : les faits sont préférables. Edward vit seul. Il est autiste, présentant un syndrome d’Asperger. Mais ça va.





Depuis un incident délicat, Edward vit dans une maison qu’a achetée son père. Voilà huit ans qu’il suit une thérapie avec le docteur Buckley, et a appris à structurer son existence autour de repères rassurants. Il sait désormais contenir ses colères, et, plutôt que d’envoyer des lettres de plaintes à tire-larigot, il les écrit, les archives, et se sent mieux.

Ses rendez-vous hebdomadaires les mardis lui permettent de faire un point avec sa thérapeute, et il peut ainsi reprendre ses rituels sans peine – comme le fait de regarder les multiples saisons de Badge 714 – uniquement les épisodes en couleur tournés entre 1967 et 1970. Un comportement sain et métronomé, qui garantit des journées pondérées, du réveil, avec les températures, au coucher, avec les enquêtes de Joe Friday et Bill Gannon.

Entre-deux, il y a les lettres de l’avocat de son père qui ponctuent l’activité – les relations avec Edward Stanton senior ne sont pas des plus évidentes. Et le fils en souffre, pestant et récriminant dans les lettres – qu’il se garde bien d’envoyer, comme convenu avec le docteur Buckley.

Puis, arrivent Donna et Kyle, des voisins qui s’installent. Et imperceptiblement, le monde d’Edward va changer. Cela commencera par Kyle, qui choisit d’aider spontanément Edward à repeindre son garage – comme tous les deux ans, en alternance avec sa maison. Jusqu’à l’ex-mari violent de Donna, Mike, qui resurgit...





600 heures dans la vie de ce type, c’est l’assurance de 400 pages enthousiasmantes, drôles et touchantes. L’aventure de ce quadragénaire au quotidien verrouillé par des habitudes sérieusement ancrées est celle d’une ouverture aux autres.

Et bon Dieu que ce personnage est attachant, tout excentrique qu’il soit dans son comportement ultra-régulé !

Son décalage face au monde, fruit de sa maladie, est rendu avec finesse dans ce récit à la première personne. Embarqués dans la tête d’Edward, nous vivons à son rythme, adoptant ses manies et sa méthodique existence.

D’ailleurs, loin d’une histoire cousue de fil blanc qui s’achèverait par un Happy End exubérant, le roman se déroule avec intelligence et légèreté. Surtout, ne pas attendre une comédie romantique !



Les moments sombres instillent une émotion juste, et préservent pourtant le regard différent qu’Edward porte sur le monde. Différent, mais certainement pas déshumanisé, bien au contraire.

Réconfortant, chaleureux, même, c’est le livre qui sera adapté au cinéma dans deux ou trois ans, et que le public découvrira alors avec plaisir. Et un sourire attendri, compréhensif, sur ces 600 heures, tout bonnement exceptionnelles.

Craig Lancaster, trad. de l’anglais Cédric Degottex – 600 heures dans la vie extraordinaire d’Edward Stanton – Milady – 9782811233242 – 18,20 €