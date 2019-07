Stephen Hawking, la fille d'Arkas et moi, en voyage dans l'espace-temps

Hélène Weis

Colette Broutin

Chronique à retrouver dans la revue Lecture Jeune



« Esprit critique. Les ados face aux fictions et au fake news »

Commencent alors des aventures rocambolesques, qui entraînent Elliot et Stephen Hawking à la suite d’une charmante extraterrestre. Leur parcours les mènera vers le futur de la Terre et au travers des trous noirs.Le propos est doublement éducatif : il vise d’une part à apprendre au lecteur les bases de la mécanique quantique et de la théorie de la relativité, et d’autre part à assagir le héros pour lui assurer un avenir.Malgré l’objectif didactique et les aventures surréalistes, le lecteur finit par s’attacher à Elliott et au mythique Stephen Hawking, dont la destinée est à elle seule romanesque. Il n’est pas certain que les jeunes se laisseront happer par l’aspect éducatif, mais les thématiques abordées restent séduisantes. La touche finale sur l’écologie et le sauvetage de la planète est amenée de façon convaincante.Racontées par Elliot sur un ton humoristique, les aventures s’enchaînent à un rythme rapide. C’est un véritable exploit que d’expliquer sans jargonner les découvertes scientifiques de Galilée, Newton, Einstein et Hawking.L’auteure rend hommage au savant en le libérant des contraintes de la maladie. Elle lui fait vivre son rêve, voyager dans l’espace-temps. Les jeunes passionnés par le sujet apprécieront également le roman Et les lumières dansaient dans le ciel (É. Pessan, l’école des loisirs) et le documentaire Le Grand Livre pour observer les étoiles (Gallimard Jeunesse).À partir de 9 ansEmmanuelle Kecir-Lepetit - Stephen Hawking, la fille d'Arkas et moi – 9782746517288 – 13 €