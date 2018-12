Street art : calendrier, bestiaire et agenda... les rues ne sont pas sures

Avez-vous déjà écarquillé les yeux, face à une représentation murale tonitruante ? Une réalisation qui scotche durant quelques instants, fascinante de détails, fourmillante de référence, d’humour, de gravité, parcourue par un message politique, social... Le street art, c’est cette manie que des artistes ont de recolorer nos villes. Avec un talent qui méritait bien quelques titres...



Calendrier - Village de Xinyi, Fengjing, Chine - Seth Clobepainter

Calendrier - Village de Xinyi, Fengjing, Chine - Seth Clobepainter









Calendrier - Melbourne, Australie - artiste inconnu

Commençons par préparer doucement l’année à venir : 12 mois de bonheur et d’emmerdes, l’un ne va pas sans les autres, 2019 s’annonce... et pour décorer les mois, voici un calendrier avec 12 planches sincèrement sublimes regroupant du street art, partout dans le monde.Un voyage garanti depuis Melbourne en passant par la Cisjordanie – et le travail de Banksy – ou encore Londres, Varsovie, Bombay ou Montréal. Splendide, et puis, cela met un peu de baume au coeur...Autre voyage et pas moins enthousiasmant, celui d’une fratrie de monstres improbables, délirants, qui ont envahi les villes. Créatures fantastiques prenant vie sur les murs, ou mobilier urbain devenu soudainement presque vivant, ce sont des créations originales ou peut-être les vestiges de cultures passées qui défilent...Immeubles abandonnés, ruelles étroites, passages fréquentés, tout est bon pour que les artistes s’en donnent à cœur joie. Des représentations hors normes, impliquant des journées entières de travail et d’élaboration. Les monstres ont attaqué les villes, nous sommes cernés. Réjouissons-nous !Et parce que l’on pense aux lycéen.ne.s, ou même aux collégien.ne.s qui ont le goût du changement, voici également un agenda, toujours aux couleurs des artistes de rue. Très bel objet, il servira autant de calendrier posé sur une table de travail – ou d’inspiration pour des œuvres à venir.Pour chaque semaine, une pièce de bravoure différente, autorisant toutes les rêveries et offrant une belle série de photos toutes plus étonnantes les unes que les autres.Collectif – L'agenda-calendrier Street Art ; Edition 2019 – Hugo et Cie – Collectif – 14,99 €Chrixcel, Codex Urbanus – Le Bestiaire fantastique du street art – Alternatives – 9782072753978 – 29,90 €Collectif – Calendrier mural Street Art ; Edition 2019 – Hugo et Cie – Collectif – 14,99 €