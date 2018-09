Sujet inconnu, la rage de l'asphyxie

ROMAN FRANCOPHONE – Après deux romans remarqués, Bianca (Juillard, 2016) et Hope (Juillard, 2017), Loulou Robert revient en trombe avec un nouvel ouvrage paru chez Juillard, Sujet inconnu. Un récit décapant, toujours dans un style abrupt et saccadé, sur l’intensité de la passion amoureuse, du mauvais amour (ou de l’amour mauvais) et de ses redoutables conséquences...







À tout juste 8 ans, la narratrice désire s’enfuir du Grand Est, sa région natale – un endroit désert, sordide, sans avenir. Elle ne veut pas dépérir ici, elle rêve d’un électrochoc, de sensations ; elle rêve de devenir quelqu’un, aussi s’en va-t-elle pour Paris, dix ans plus tard, accompagnée de son doudou, Sam. Les séparations avec sa mère, dont elle est extrêmement proche, sont déchirantes. Elle essaie malgré tout d’apprécier son indépendance, ce semblant de liberté que lui offre l’université.

Seulement, dans la vie comme à la fac, tout l’ennuie, rien n’a de saveur, d’intérêt. Elle est comme un fantôme déambulant au milieu des vivants. Elle n’a pas d’amis. Pourtant un beau soir, quelques camarades de sa classe de Philo vont l’entraîner jusqu’en boîte de nuit. Et là, c’est le coup de foudre. Tout prend soudain un sens. Elle vit dans le présent. Enfin, elle se sent vivante. Mais ce n’est qu’une année plus tard, lors d’une initiation à la boxe, que la jeune femme retrouvera le bel inconnu. Un premier tête-à-tête qui annoncera le début d’une relation passionnelle et hautement toxique...

Loulou Robert délivre un récit intense et fulgurant ; elle n’hésite pas à dire les choses sans détour, dans une langue enlevée et brute de décoffrage. Le lecteur est embarqué malgré lui dans cette histoire d’amour dont on pressent la descente aux enfers. Elle dépeint la réalité telle qu’elle est, même si celle-ci n’est pas belle. Chacun des personnages marque l’esprit à travers ses mimiques, ses paroles, son attitude. On y croit dur comme fer à cette mère aimante et protectrice ; ce père travailleur, absent, et ce petit copain inconstant, taciturne…

Malgré la violence latente, presque omniprésente, Loulou Robert parsème toutefois le récit d’optimisme et d’espoir. Elle façonne une protagoniste semblable à une guerrière, qui se bat sans cesse contre la fatalité. L’écriture est également au cœur de cet ouvrage. Une activité, plus qu’une passion, qui devient le moteur de vie de la narratrice. La jeune femme trouve finalement son but ultime, cette source vitale, bénéfique, d’émotions et de sensations, sans doute plus puissantes que l’amour.

Sujet inconnu est un roman sur l’amour qui embrase, qui dévore. C’est aussi une histoire de courage, de quête de soi. Loulou Robert signe un troisième roman d’une immense profondeur et sensibilité, prouvant une nouvelle fois son talent pour l’introspection et la psychologie. Assurément un roman de la rentrée littéraire à ne pas manquer !



Loulou Robert - Sujet inconnu - Julliard - 9782260032465 - 19 €