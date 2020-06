Sur la route du Danube - Prix Mieux comprendre l'Europe

Dans une odyssée cycliste à travers une Europe à la dérive, le long du Danube et de ses paysages époustouflants, Emmanuel Ruben compose un portrait fort et sensible de la mosaïque européenne. À l’été 2016, Emmanuel Ruben entreprend avec un ami une traversée de l’Europe à vélo. En quarante-huit jours, ils remonteront le cours du Danube depuis les rives de la mer Noire jusqu’à sa source de la Forêt-Noire.

D’Odessa à Strasbourg, ils parcourront 23 degrés de longitude, 6 degrés de latitude et 4 000 km. Ce livre-fleuve est inspiré de cette épopée à travers les marécages du delta du Danube et les steppes eurasiatiques d’Ukraine, les vestiges de la Roumanie de Ceaucescu, le rougeoiement des plages bulgares au crépuscule, les défilés des Portes de Fer en Serbie, les frontières hongroises hérissées de barbelés...

Voilà un livre difficile à décrire (si vous le lisez, vous comprendrez aussi qu’il a été difficile à écrire) d’un voyage depuis les bouches du Danube à sa source, en vélo.En étapes d’une centaine de kilomètres sur les 2700 kilomètres du fleuve, on traverse de multiples pays que Ruben connait bien, notamment l’Ukraine (le voyage commence à Odessa) et la Serbie. Il y décrit une Europe un peu perdue, inquiète, mais colorée, ainsi que son histoire foisonnante et tragique.C’est un livre à la lecture un peu ardue parce que l’auteur fait référence à beaucoup d’événements historiques. Je dirais donc que c’est plutôt un point de départ pour un esprit curieux, qui connait déjà un peu la région et voudra se perdre dans les encyclopédies et les atlas.Emmanuel Ruben – Sur la route du Danube – Rivages/Payot – 9782743650322 – 10 €