Sur les braises des pamphlets de Céline, l'impossible apaisement

Alexandra Oury

Elle a besoin de comprendre les raisons qui ont pu pousser l’éditeur – « un peu étonné qu’il y ait cette polémique » à envisager leur publication, avant finalement d’y renoncer. « La décision s’impose à elle. Elle doit voir cet homme. Elle doit lui parler. »Le grand-père de Louise, Gilbert, professeur de grec et de latin aujourd’hui décédé, a été déporté à Buchenwald en 1943. Préférant prendre le maquis que de partir en Allemagne pour le Service du travail obligatoire, il a été repéré dans le train par un agent de la Gestapo. À son fils Laurent, le père de Louise, « Gilbert n’a pas souhaité transmettre les fantômes ». Il a fait le choix du silence « qui protège de plonger vers le noir. » Mais Louise a bien compris que « Buchenwald c’est aussi ça, ce que l’on transmet, malgré soi. »Dans La Suspension qui fait écho à l’histoire familiale de son mari, Géraldine Collet se place à la fois sur le plan de l’intime et sur le plan public.Dans un style percutant, elle invite à la réflexion sans faire l’économie du contexte social ou politique qui peut éclairer le lecteur. Son texte court pose de grandes questions. « C’est à ça que servent les livres, Laurent. Ne jamais succomber au désespoir. Ouvrir un espace en soi, secret, qui te fera aimer l’humanité malgré les hommes. »Il y a des livres qui sauvent, certes. Et puis il y a ceux, dotés d’ « une force invisible qui échappe à ceux qui pensent naïvement la contenir », qui soufflent sur les braises de la haine et de la violence.Des braises sous lesquelles, notre époque en témoigne, le feu ne cesse jamais tout à fait de couver.Geraldine Collet – La suspension - Rue de l’Echiquier - 9782374251554 – 10 €