Sur les terres brûlées par l'Histoire, démêler l’écheveau du temps

C'est de ces cultures nourricières qu'avaient jailli la jalousie, la rancœur, la malveillance et l'intolérance. A l'instar des hommes, elles s'étaient lentement desséchées, craquelées, pour devenir arides et infécondes. C'étaient ces terres brûlées qui avaient fini par dévorer les cœurs et les âmes.



Espace culturel E. Leclerc de Pornic Elisabeth Canivet, libraire

Encore sur la touche, dans l'attente d'un rapport de la psychologue Francesca Rossini pour reprendre le travail de terrain, Andreani est de retour à la brigade criminelle de Nancy après une suspension. Ce dernier se voit confier une mission apparemment sans risque : faire le ménage dans le dossier mal ficelé d'un collègue à la désinvolture notoire dans le contexte tendu d'une inspection de l'IGPN .Ce qui parait n'être, de prime abord, qu'une simple négligence administrative se révèle vite cacher des interrogations beaucoup plus graves : accident ou meurtre ?Andreani, aidé par Francesca avec qui se nouent des liens plus privés, va ainsi remonter l'écheveau de lourds secrets familiaux, mêlant plusieurs générations et impliquant des tragédies personnelles et historiques particulièrement complexes sur ces terres d'Alsace où la " Grande Histoire " a laissé des marques profondes et douloureuses.Le livre mêle habilement l'enquête d'aujourd'hui à quelques flashbacks plus ou moins lointains dont on comprend peu à peu la pertinence, les éléments du drame prenant corps sous nos yeux, un crime en entraînant un autre à différentes époques.Une construction en " poupée russe " qui rend l'intrigue captivante et inattendue, un rappel historique (le déchirement de l'Alsace et de ses habitants entre France et Allemagne , le sort des Juifs mosellans) qui donne profondeur et densité au contexte, la présence de personnages secondaires fouillés et attachants (on aimerait connaitre personnellement ce patron de bar latiniste et philosophe ...) donne à l'ensemble une épaisseur humaine, une qualité d'émotion et un rythme qui font de ce nouvel opus un excellent polar, à l'écriture classique et à l'efficacité certaine.[NDLR] Le titre d’Eric Todenne fait partie de la sélection 2020 du Landerneau Polar . Rendez-vous le 30 mars prochain.(à paraître 19 mars) Eric Todenne – Terres brûlées – Viviane Hamy – 9791097417789 – 19 €