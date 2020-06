Sylvain Coher, "Vaincre à Rome" : et bâtir pieds nus sa légende

[ Premières pages ] Sylvain Coher – Vaincre à Rome

Stéphanie Fuilla-Weishaupt, libraire

Au Pays des Livres, Colombes Fuilla-Weishaupt, libraire, Colombes

En partenariat avec

Sylvain Coher nous invite à une expérience de lecture, une véritable immersion dans la tête d’Abebe Bikila, le coureur éthiopien qui a gagné le marathon des Jeux Olympiques de Rome en 1960 à la surprise générale, courant pieds nus.Abebe Bikila est devenu un coureur mythique par la pureté de sa course. Vingt ans après la tentative de conquête de l’Éthiopie par Mussolini, sa victoire devint un acte politique en pleine période de décolonisation de l’Afrique – amplifiée par le début du sport en mondovision.À quoi pense un marathonien ? Sylvain Coher est la petite voix dans la tête du coureur. Il nous raconte son enfance comme berger, son mariage, ses entraînements. Il nous raconte les sensations physiques de la course, le contact des pieds sur les pavés, le bitume. Il nous raconte la stratégie mise au point avec son coach, le suspense, les concurrents. Il nous raconte le paysage, la lumière, les acclamations de la foule.Pour les amateurs de sport et les autres, un magnifique récit rythmé au style poétique. Prêts ? E partita la maratona olimpica di Roma !Sylvain Coher - Vaincre à Rome - Actes Sud - 9782330124984 - 18,50 €ActuaLitté est partenaire du Prix Libraires en Seine 2020 - #LibrairesenSeine2020