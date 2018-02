T'étais au Bataclan, face aux attentats... et tu fais croire que t'as survécu

T’as pas eu de chance mon pote : la vie s’est acharnée sur ta gueule jusqu’à s’en lasser. Maintenant, tu traînes dans les rues, à la recherche de rien : que dalle. Tu flippes même plus : t’as juste un vague fond d’instinct qui te fait avancer. Vers nulle part. T’as rien, tu vaux pas plus, peut-être moins. Mais l’espace d’un instant, tu sens l’envie d’exister te remonter dans les veines. Et tu craches ton plus détestable bobard…









Ta mère a pas vraiment dû t’aimer ; probablement qu’elle ne te voulait qu’à demi-mot. Quand t’as débarqué dans les mains de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, déjà tout était fini. Avant même de commencer. Enfin, ça avait de toute manière mal commencé. Gosse intelligent, mais irrécupérable, c’est ce que les profs ont dit de toi. Ça peut pas être totalement faux.



Et de même que Dieu aura « déserté la scène du crime », il semble bien avoir déserté la tienne. Si Dieu n’est plus là, mon pote, autant faire la bringue ! Et tu vas pas te priver de l’occasion.



Paris, 13 novembre, devant le Bataclan. Dans le Bataclan. L’horreur s’abat sur la capitale. Pire : l’enfer. L’inconnu des armes, des balles, des morts. L’odeur de la terreur. Et devant, un punk sorti d’un autre âge, une toxo qui n’avait que son vide pour l’accompagner ce soir-là. Ses pas l’ont mené sur les lieux d’un massacre. Y’a pas de hasard mon pote : si t’étais sur place, c’était pour y échapper.



Sachant que t’avais rien risqué, y’a pas de mal, mon pote. Surtout pas pour toi. Et comme t’es qu’une merde, tu vas cracher ton mensonge à la seconde où ça te fut même pas demandé. Petit con…



Le mensonge est un cancer : depuis le Bataclan jusqu’à la fausse crise d’épilepsie, Alex plonge, et c’est la multiplication des métastases. Pourtant, il sera mené jusqu’aux fonctionnaires sans âme qui attribuent les aides d’un fonds constitué pour aider les victimes.

Écriture au scalpel, à en découper le derme, le roman de Karim Madani explose dès les premières lignes. À vif n’a que rarement porté aussi bien son nom. Entre la drogue et la détresse, difficile de plonger plus en avant dans la misère humaine : Alex, finit par se retrouver dévasté. Au mensonge s’ajoutent les atrocités. Parce que sous l’horreur, on déniche l’indicible.



Le mensonge est un cancer. Les métastases, un processus rhizomatique dévastateur. L’écriture de Karim Madani embarque dans une descente méticuleuse vers le pire. Inutile d’appeler Orphée. Il a déserté.





Karim Madani – Animal boy – Editions Le Serpent à Plumes – 9791097390266 – 18 €