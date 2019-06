Tamba l'enfant soldat : comment pardonner ?

< >

Constance Barny

Pour comprendre, et peut-être pardonner, les villageois lui demandent de raconter son histoire, depuis son enlèvement jusqu’à son retour au village. Ses exactions, sa vie comme enfant volé puis comme soldat, Tamba expose tout.Avec, en toile de fond, ces questions lancinantes : comment pardonner ? Comment se pardonner ?Le récit est livré sur un ton presque documentaire. Sans misérabilisme, il aborde toutes les dimensions du problème : l’enlèvement, la drogue, les filles violées, les réfugiés, les réactions humanitaires. L’alternance de points de vue externes et internes offre une mise en perspective nécessaire pour comprendre cette situation qui traverse aujourd’hui l’Afrique.Si l’ouvrage est chargé de gravité, les actions les plus choquantes sont seulement suggérées. Les graphismes, simples, jouent sur les textures, les symboles et les cases muettes pour intensifier l’émotion. Cette excellente bande dessinée sur la question des enfants soldats intéressera tous les lecteurs dès l’adolescence.Marion Achard, Ill. de Yann Degruel - Tamba, l’enfant soldat – Delcourt - 9782413005360- 18.95 €