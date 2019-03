Tibou et Brindille : prendre son envol quand ses parents sont morts

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Du haut de la branche de Grand Pommier, l’arbre qui les a vu naître, Tibou et Brindille hululent gaiement semble-t-il. « Comment appelle-t-on un pommier qui fait du baby-sitting ? », s’interroge d’ailleurs l’arbre, tout à la fois confident et ami des deux oisillons.Brindille, la plus vaillante, piaffe (hem...) d’impatience de prendre son envol. Son frère, Tibou, plus pétochard, aimerait mieux avoir plus d’assurance, avant de s’y aventurer. Pour le rassurer, Brindille lui raconte un rêve qu’elle a fait : elle volait, avec leur mère, et pourrait presque en décrire les sensations.Leur mère ? Leur père ? Où sont donc les parents de ces bébés hiboux ? Cruelle loi de la nature et de la chaîne alimentaire : ils ont servi de dîner, ou de déjeuner allez savoir, à un faucon. Tibou et Brindille sont orphelins, seuls au monde avec Grand Pommier.Mais alors, comment vont-ils bien pouvoir apprendre à voler ?C’est bien là qu’est tout le drame : privés de leurs parents, sont-ils contraints à rester dans leur nid ? Et que faire quand Brindille, qui sautillait sur sa branche, tombe au pied de Grand Pommier, attirant l’attention d’un épervier vorace ?Entre la perte des parents, le chagrin et l’espoir, cet album carton est une magnifique découverte, qui évoque des sujets graves, et répond à ces questions d’enfants, sans laisser les parents démunis. Entre la sœur et le frère, une immense tendresse s’instaure, une complicité qui protège, resserre les liens d’une famille brisée.Alternant ces saynètes où les hiboux dialoguent, avec des pleines pages colorées, Tibou et Brindille parle de mort, de vie, d’espérance. Avec une intelligence rare...Raf Walschaerts, Ariane Sonck & Sabien Clement, trad. Emmanuèle Sandron – Tibou et Brindille – Alice jeunesse – 9782874263729 – 10 €