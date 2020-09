Tom Connan, Radical : et basculer vers le chaos

Alors que se déploient le mouvement social des Gilets jaunes, le rejet des élites et la montée des communautarismes, Nicolas, étudiant de gauche à Sciences Po Paris, cherche à comprendre cette fracture sociale.Trop timoré pour s'engager activement, sa rencontre avec Harry, jeune activiste d’extrême droite, va changer progressivement sa vision de la société. D’abord critique vis-à-vis d’Harry, Nicolas va lentement se laisser convaincre par les idées radicales et violentes de son nouveau compagnon, jusqu’à une soumission totale. Dès lors, il se verra renoncer à ses idéaux de justice, d’égalité et de liberté, la raison cédant le pas à la passion amoureuse.Mais un événement violent de plus viendra tout remettre en question.Dans un style alerte et parfois cru, Tom Connan met d’abord en avant les dégâts d’une relation amoureuse délétère fondée sur la perversion narcissique. Et analyse sans tabous les travers d’une société plus que jamais divisée où s’affrontent les populismes et les tenants d’un système libéral à bout de souffle.Déjà auteur d’un premier roman, Le Camp, récit satirique sur les grandes écoles de commerce dont il est issu, Tom Connan poursuit son chemin littéraire et nous livre un deuxième roman punchy, politique dans son propos, critique dans ses analyses sociétales et surtout reflet d’une jeunesse en quête de sens. Une nouvelle voix singulière à suivre dans le paysage littéraire français.Tom Connan - Radical - Albin Michel - 9782226447883 - 19.90 €