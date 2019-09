Tom ou l'optimisme : "tu n'es pas malade, tu es différent"

SYLVIE PAYET

« Tom, tu es différent mais tu n’es pas malade. Il faut simplement que tu composes avec tes points faibles, tes points forts et que les autres aussi composent avec toi... »Les souvenirs d’Elsa défilent : « En naissant tu as poussé un simple miaulement […] étais-tu bien né, incarné ? » Mère au-delà de tout, elle s’interroge très tôt sur sa différence et son manque de sociabilisation à la crèche puis à l’école. « Tom ne joue pas avec les autres », « Tom a toujours parlé peu, il ne regarde jamais les gens dans les yeux ».Elle veut comprendre cet enfant par ailleurs précoce et décrypter ses mots si rares. L’une de ses profondes douleurs est de ne pas partager avec lui les émotions.Le combat d’Elsa, dans un labyrinthe sans fil, est double, médical et scolaire. En effet, les enseignants connaissent très peu les symptômes de l’autisme et la scolarité de Tom est mise à mal dès le collège. « Je repasse le film de ta vie en imaginant tes angoisses, tes blessures, surtout dans la cour de récré. »Le dépistage de l’autisme, la prise en charge de l’enfant prennent des délais sans fin. Tom refuse les entretiens, les interrogations... C’est l’aveu de l’échec des méthodes psychanalytiques au profit des méthodes comportementalistes plus en vogue dans les pays anglo-saxons qu’en France, pays qui accumule quarante ans de retard dans ce domaine.Le secours d’Elsa viendra de l’association ASPI (Asperger solidarité Picardie) où elle trouve écoute, soutien et partage et à laquelle elle rend un hommage appuyé.Elsa Lemay - Tom ou l'optimisme, cap sur l'autisme – Soleils bleus – 9782918148180 – 17 €