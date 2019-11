Traces de la Grande Guerre : le dessin, mémoire à vif

Daniel Muraz

Des 22 auteurs régionaux, on passe à 42 auteurs du monde entier. Réalisé avec le festival anglais de comics de Kendal, ce nouveau livre fait ainsi cohabiter de grands noms de la BD anglosaxonne, tels Dave Mc Kean ou Charlie Adlard (dessinateur de Walking Dead) avec des auteurs français ayant déjà bien traité le sujet (Maël et Kris, associé cette fois au dessin de Juan Diaz Canales) et d’autres qui l’abordent pour la première fois, non sans émotion et réussite, tel Riff Reb’s. Avec aussi des découvertes singulières, de la russe Victoria Lomesko à l’indien Orijit Sen.Au final, 18 histoires courtes, qui toutes s’interrogent sur les « traces » persistantes de cette « Grande Guerre » chez ces auteurs. Et autant de réponses narratives et graphiques diverses.Confrontations directes entre ce passé et l’insouciance contemporaine chez Charlie Adlard et Robbie Morrison (dans une suite de leur album La Mort blanche) ou chez Régis Hautière associé à l’Allemand Thomas Von Kummant.Récits intimes pour Kris et Riff Reb’s, ou souvenir personnel pour Marguerite Abouet et le Turc Ergün Gündüz.Réminiscences plus directes des combats avec Maël (et un rappel spectral du village de Vauquois) ou Jean-David Morvanet son jeune dessinateur Scie-Tronc, seuls à s’être approprié un exemple local, avec le trou de mine d’Ovillers-la-Boisselle (Somme).D’autres ont choisi des chemins de traverse, en apparence, tel Efa et Aurélien Ducoudray à travers l’évocation d’une « gueule cassée » dans un bordel, ou Denis Lapière et Aude Samama, tissant un parallèle entre le syndrome post-traumatique de 14-18 et celui de l’attaque au camion à Nice en juillet 2016.Et impossible d’oublier les visions allégoriques d’Edmond Baudoin et la mise en image surréaliste et flamboyante de poèmes de Simon Armitage par Dave Mc Kean (dans un style proche de Black Dog, album déjà né d’une coopération entre Amiens et Kendall).Autant de traces marquantes, pour un exercice réussi de transmission de la mémoire.Traces de la Grande Guerre - Editions de la Gouttière - 9791092111880 - 22 €