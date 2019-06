Transparence : avertissement en forme de roman

Car le tableau est tout sauf rayonnant. « La révolution numérique a conduit à peu de dictatures, mais elle a vu éclore des démocraties autoritaires élues par des internautes manipulés sans conscience de l'être. Des oligarchies économiques en profitaient habilement en faisant respecter l'ordre, leur ordre. » ; « Être pour avoir sans rien faire est devenu le triptyque de la révolution numérique... ».Sans cesse, la présidente de Transparence décrit, pour nous mettre en garde, une société globale et uniforme sans liberté, qui marque le couronnement définitif de la servitude volontaire. Une dystopie comme simple prolongement logique du monde d'aujourd'hui.Evidemment, les questions de l'exploitation de nos données, de la surveillance accrue permise par les réseaux ou de l' « amélioration » physique et psychique de l'espèce humaine par le transhumanisme sont autant de questions urgentes et passionnantes. Malheureusement, Transparence passe un peu à côté, faute d'un récit plus construit qui aurait pu contrebalancer un discours souvent attendu sur les sujets en question - a-t-on vraiment encore besoin d'un laïus sur l'élection de Trump ?A la lecture de Transparence, on préfèrera celle d'Ils vont tuer Robert Kennedy (Prix Joseph-Kessel 2018) du même auteur, désormais disponible en poche chez Folio. Ce thriller paru en 2017 raconte la quête d'un professeur d'histoire pour découvrir la vérité derrière la mort des deux frères Kennedy, Jack et Bobby, mais aussi lever le voile sur les suicides de ses deux parents. Le texte est autrement plus documenté, fouillé et équilibré que Transparence, et Marc Dugain plonge avec un réel talent son lecteur dans les enjeux politiques des années 1960.Un récit qui est surtout un prétexte pour dérouler une critique de notre société numérique à travers la dystopie du monde de 2068. Plus qu'un roman, Transparence se veut comme un avertissement.Marc Dugain - Transparence - Gallimard - 9782072797033 - 19 €Marc Dugain - Ils ont tué Robert Kennedy - Folio - 9782072824326 - 8.40 €