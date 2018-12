Tut-tut, vroum-vroum : voiture, fusée, bateau et métro en folie

AcuaLitté, CC BY SA 2.0 AcuaLitté, CC BY SA 2.0

Pour que le métro voie le jour, il a fallu inventer la roue. Et juste après, ou peu s’en faut, la locomotive. Balayant l’évolution des techniques,est un ouvrage savant et accessible.On y découvre une somme considérable d’informations sur les conditions de travail et de création des réseaux ferroviaires. Les ouvertures de ligne à Londres, les évolutions sociétales qui ont conduit à la généralisation de ces nouveaux transports en commun. Bref, du bel ouvrage., c’est notre petit alien dans cette sélection. Jacques possède une auto, depuis toujours la même : elle lui convient, en tous points, même si elle n’est pas fantastique. Et voici que surgit Vénus, plus belle, plus rapide, « la préférée des jolies filles ».Sauf qu’elle est trop chère. Et que Jacques n’a vraiment pas les moyens de se l’offrir, sinon... en trouvant un emploi qui lui permettrait d’économiser suffisamment Critique joyeuse de la société de consommation, et plus encore, de l’asservissement aux objets, la chute du livre est délectable.Attention les yeux, là, nous avons une véritable prouesse technique, et un bijou d’exploration de l’espace., comme son nom l’indique, est un livre à découvrir en trois dimensions, pour parcourir l’espace, comprendre le cycle des saisons, et l’incidence de notre satellite sur la vie de tous les jours.Avec une simplicité magique, l’ouvrage raconte ce monde au-delà de la Terre, comment soleil et lune interagissent avec notre planète, et bien plus encore. Il s’achève sur la possibilité d’une colonisation de la Lune, et projette un habitat tel qu’on pourrait y vivre. Être dans la Lune n’aura plus le même sens...On connaît Roberto Innocenti pour la multitude d’histoires qu’il a racontées aux enfants : reprenant des classiques, comme Pinocchio, Dickens ou le Casse-noisette et Cendrillon, son trait réaliste et ses images chargées de discrets détails séduisent toujours.Mon bateau invite à un tour du monde, ou presque, à travers les mers : tout débute avec un capitaine dont le bateau sombre dans les flots, pour revenir à son enfance. Le départ, pour le métier de marin, l’apprentissage du pilotage, la guerre, la famille... Histoire vraie, que celle du Clémentine, qui aura traversé le XXe siècle, dès 1930, ce navire de 90 mètres de long était un exploit technologique. Et la fiction dans cette aventure est bluffante.Alexandra Litvina, Ania Desnitskaïa Marion Santos, trad. François Deweer – Métro - Petite histoire illustrée des transports sur terre et sous terre – Librairie du Globe – 9791095454328 – 17,50 €Anne Jankéliowitch, Olivier Charbonnel, Annabelle Buxton – Pop-up Lune – La Martinière jeunesse – 9782732481272 – 23 €Roberto Innocenti, trad. Emilie Nief, Louise Le Corff – Mon bateau – Gallimard jeunesse – 9782075101288 – 18 €Davide Cali, Sébastien Mourrain – Top Car – Editions des Eléphants – 9782372730624 –14 €