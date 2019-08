Un adolescent tué dans son lycée découvre un étrange paradis

L'enfer, c'est les autres, définitivement

On l'a surnommé Boo parce qu'il est plutôt pâlot, le gamin. Ce matin, au collège Helen Keller, il n'a rien demandé de plus à qui que ce soit. Devant ce casier où il entrepose ses affaires comme tous les autres élèves, cet ado au teint fantomatique va mériter son surnom, plus qu'il ne l'imagine.Sa mort sera des plus étonnantes, jusqu'à ce qu'il découvre, dans ce fameux paradis, son ami Johnny Henzel, également décédé. De fait, c'est une fusillade qui est survenue, entraînant la mort de nombreux enfants.Le paradis de Neil n'a rien de commun avec ce qu'ont pu nous vendre les monothéismes de ces derniers siècles. C'est un ensemble de mondes — disons des villes autonomes — qui reproduisent les installations des villes terrestres. En revanche, elles sont réparties suivant des tranches d'âges précises — Boo se retrouve donc dans la ville des 13 ans.Zig, la divinité locale et globale surveille l'ensemble, pour s'assurer que tout fonctionne au mieux. Mais ce paradis a des relents de purgatoire pour enfants : comme un passage obligatoire avant de transiter vers autre chose. Pas d'animaux, pas d'arbres : des rangées entières de dortoirs de briques rouges, avec des murs insurmontables…Avec Esther et Thelman, Boo va explorer ce monde qui s'offre à lui, le précédent lui ayant été retiré subitement. D'autant que le meurtrier responsable du massacre au collège serait lui aussi dans les parages…Très original dans son approche, délicieusement drôle — sans plonger dans le sentimentalisme mièvre — le récit de Smith repose sur une narration impeccable. En vieillissant, son préado va apprendre les valeurs humanistes les plus profondes — pardon, miséricorde et amitié — dans un paradis aux étranges accents démocratiques.Le rythme surtout prend le lecteur avec des chapitres très courts — tous entamés par un des éléments du tableau périodique. Sans trop gloser, on peut y lire une forme de compte à rebours scientifiquement opéré, jusqu'à la mort.Le récit se présente comme une tentative de Boo d'expliquer la mort à ses parents. Une forme de relation épistolaire, avec des courriers qui ne parviendraient jamais à leurs destinataires. Et bien qu'une intrigue se dessine, les réponses apportées ne sont à aucun moment celles que l'on attend pour suivre une narration classique.On part avec eux à la recherche d'une place dans ce Nouveau Monde, tout comme l'adolescent cherche la sienne dans le monde des vivants. Ici, personne ne vieillit ni ne grandit : on arrive différent de ce que l'on était avant. Smith s'amuse de façon intelligente et attendrissante, bien que le fond du voyage soit très sérieux.Émouvant et optimiste, un fabuleux roman pour attaquer la rentrée. On reçoit d'ailleurs, d'autant plus en cette période, avec bonheur et soulagement le message en filigrane qui passe sur les armes à feu, leurs dangers, mais également sur la violence exercée dans le milieu scolaire.Neil Smith, Lori Saint-Martin, trad. Paul Gagné – Boo – L'école des loisirs – 9782211301497 – 18 €