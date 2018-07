Un atelier refuge pour adolescente : Ophélie, mélancolie et tendresse

C’est une adolescente timide et renfermée, dont l’univers intérieur est bien plus vaste que le monde étriqué où elle vit. Ophélie, de Charlotte Gingras, raconte ce quotidien d’une jeune fille, dont la rencontre avec une auteure va changer toute la vie. Et au-delà.





Jeanne est une dame. Dans cette classe d’adolescents, elle semble presque mal à l’aise pour parler de son travail. Elle est écrivaine. Et devant ces jeunes, son métier peut sembler dérisoire. Ou vain. Ou les deux. Elle reste silencieuse, et il faudra qu’Ophélie crie sa question, comme on se libère d’une écrasante pression.

« Pourquoi vous écrivez ? À quoi ça sert d’écrire ? »

Ophélie a son idée sur la question, mais l’entendre d’une autre bouche, plus adulte, plus posée, cela aide. Surtout qu’au sortir de cette rencontre, improbable, l’auteure va offrir à Ophélie un cahier bleu.

« Si jamais tu as envie d’écrire... Ou de m’écrire à moi... »

C’est une histoire qui commence. Et à mesure qu’Ophélie écrit, elle se retrouve avec le désir de créer, trouver un lieu où elle pourra s’exprimer pleinement. Sa mère travaille de nuit : cela lui laisse toute latitude pour quitter la maison le soir, après son départ, et parcourir la ville. Jusqu’à ce qu’elle trouve cette zone désaffectée.

Tout commencera avec la fille à l’envers, pour aller vers une fille à l’endroit. Et la rencontre avec Ulysse : il est gros, dans sa classe et lui aussi a élu domicile dans cette zone. Dans la Caboose, minivan changé en maison secondaire. Tous deux vont partager l’espace de création – un lieu hors du temps, loin des autres et de tout...

Mais toujours avec Jeanne, l’écrivain, non loin.

Dans ce texte, une mélancolie traverse les pages, comme rarement on a pu retranscrire le mal-être de l’adolescence. Parfois, des explosions surviennent, et renversent la torpeur qui plane : des envolées de créativité, des désirs d’expression, d’existence.

Ophélie, c’est bien entendu le nom de l’héroïne de Shakespeare, mais sans le destin tragique. Pourtant, c’est une tragédie qui sous-tend le livre : cette incompatibilité entre l’adolescente et l’univers qui l’entoure. C’est en même temps une histoire d’amour qui se dessine, à mesure que, dans cet atelier refuge, Ulysse – autre nom d’emprunt – et Ophélie se retrouvent.

Tendresse et rêverie. Un magnifique roman.

Charlotte Gingras – Ophélie – Alice – 9782874263545 – 12 €