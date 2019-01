Un échange d'enfants à la maternité, le cauchemar d'une mère

Les légendes urbaines vont bon train sur les échanges de bébé à la maternité — mais tout mythe possède des racines ancrées dans le réel. C’est ainsi que Susie Fox nous embarque dans un thriller qui explore les angoisses les plus profondes autour de la naissance et des hôpitaux.Sasha Moloney se réveille sous la lumière de néons : elle est dans un hôpital, assurément. Son corps porte les marques typiques d’une césarienne, sans pour autant que son bébé ne soit à ses côtés. Inquiète, elle constate que son mari également est absent. Et finalement, c’est une infirmière qui finir par lui porter un bébé.Et cette certitude totale qui explose en elle : cet enfant n’est pas le sien.Cette grossesse était cruciale : durant plusieurs années elle et Mark ont tenté d’avoir un enfant, en vain. Sasha a connu plus fausses couches, et alors que son mariage tombe en ruine, la venue de l’enfant était un signe, un soulagement. Et celui qu’on lui tend n’est pas à elle.Bien entendu, personne ne la croit, et rapidement, son entourage s’interroge : Sasha aurait-elle perdu la raison ? Elle travaille comme pathologiste, depuis 16 ans, elle sait que les erreurs arrivent en milieu hospitalier — et plus spécifiquement dans cet établissement qu’elle connaît. Le combat commence pour retrouver l’enfant, et sur le fil du rasoir, ne pas devenir folle…Susie Fox a expliqué que cette histoire lui était venue d’un rêve où, tenant un bébé, elle affirmait que ce n’était pas le sien. Et aujourd’hui, le récit très perturbant de cette femme, dont personne ne croit la parole, prend une autre forme. L’auteure le soulignait : comme pour le mouvement #MeToo, où la parole des femmes agressées était remise en cause, celle de son personnage porte une terreur profonde.Et plus spécifiquement quand on est une femme. La douleur masculine semble plus facilement prise au sérieux que celle des femmes.D’un passage à l’autre, on alterne entre des séquences de psychose manifeste et des moments de tragique lucidité : les preuves ne manquent pas. Le tout vec une écriture qui frise la prise de note que l’on retrouverait dans un dossier médical. Dialogues serrés, descriptions épurées, tout concourt à renforcer l’insécurité que le lecteur partage avec Sasha.Surtout quand s’opère la bascule où Sasha narratrice laisse la place à son mari, Mark, qui prend la suite du récit. Tout n’est pas parfaitement équilibré ; on aurait pu tailler à quelques reprises, pour resserrer le texte.Mais l’ensemble apporte un éclairage fort sur les dépressions post-accouchement, ou encore la douleur de ne pas pouvoir avoir d’enfant. La maternité n’a rien d’une promenade de santé. Et le tabou de la mauvaise mère a la peau particulièrement dure…Émouvant, particulièrement juste et crédible – une mention spéciale pour les scènes médicales… – L’erreur est un roman où l’illusion et le mensonge règnent en maître. Jouissif.Susi Fox, trad. Héloïse Esquié — L’erreur — Fleuve — 9782265118027 – 19,90 €