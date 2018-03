Un frère qui se suicide, les secrets d'un passé qui refont surface...

C’est connu : personne ne gagne au casino, quelle que soit la machine. Car seul le casino l’emporte, au final. On se souvient du slogan employé par la Française des Jeux : 100 % des gagnants ont tenté leur chance. Mais ils ne représentent qu’une infime parcelle de tous ceux qui ont misé, misé encore et toujours, et sans cesse perdu. Cela fait du bien de quitter Las Vegas…







Mags a été séparée de sa famille durant de nombreuses années, traversant une enfance douloureuse — de ces blessures qui ne guériront jamais vraiment. Elle est parvenue à se réfugier à Las Vegas, où s’offre déjà à elle une brillante carrière d’avocate. La famille semble s’estomper, jusqu’au jour où elle est contactée : son frère est dans le coma à l’hôpital.

Abe est son plus proche parent. Pour ne pas dire l’unique. Mags se précipite, plante son boulot. Et si la police s’oriente vers une tentative de suicide, la sœur est loin d’y adhérer. D’ailleurs, Jody, la fiancée d’Abe était présente lors de l’incident, mais son témoignage apporte en réalité plus de questions que de réponses.

Mags enquête : la vie de son frère se dévoile, dans cet immeuble assez dégueulasse, des voisins étranges, et un job qui mènerait facilement à la dépression. Quant à la fiancée, on se demande si ce n’est pas elle qui a poussé Abe dans les escaliers.

Les secrets refont surface : tout l’art de surmonter les traumatismes du passé, et d’apprivoiser le désir de vengeance. Ou pas…

Le pari est audacieux : les premiers chapitres sont, à proprement parler, volontairement déroutants. Et l’on ne les saisira pleinement qu’une fois les derniers chapitres bouclés. Un parcours qui peut accrocher certains lecteurs, mais en agacera d’autres. Pour le coup, la vraie difficulté intervient dans la mise en scène des flash-back qui entrecoupent le récit, parfois inopinément…

La dimension chat-souris, que donnent certaines séquences racontées à la 3e personne, est en revanche assez efficace dans l’effet ressenti, bien que brouillant un peu plus (un peu trop ?) les pistes.

Le thriller est complexe, sombre dans ses thématiques, mais finalement, on aboutit à quelque chose de décousu. Peut-être pas le meilleur livre de l’auteure que l’on connaissait pour ses prouesses dans le secteur jeunesse. Celui-ci est une sortie mondiale, mais à qui le travail éditorial fait un peu défaut narrativement.





Sarah J. Naughton – Une autre histoire – Editions Sonatine – 9782355846106 – 21 € / Ebook 9782355846373 – 14,99 €