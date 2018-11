Un hôtel magique, un père disparu : l'aventure des Entremondes

FANTASY YOUNG ADULT – Il suffit de peu pour qu’une aventure commence. Deux jeunes adolescents orphelins, n’ayant jamais connu leurs parents, qui décident de remonter l’histoire de leur enfance. Cameron et Cassia Kuhn vivent avec leur grand-mère, Oma. Mais ses souvenirs ne suffiront pas.





Quand on débute dans la vie avec une mère qui décède et un père qui disparaît, il semble bien que l’avenir ne soit pas écrit sous les meilleurs auspices. Le frère et la sœur se sont chacun fait leur idée sur ce qui avait pu se passer, mais le récit qu’on leur a fait de cette enfance ne suffit à aucun des deux.

Cass s’est convaincue que leur père les avait abandonnés, mais Cam est persuadé du contraire. Or, pour unique indice, ce père leur a laissé deux pièces de bois, à peine lisible. Le voyage vers la vérité peut commencer. Le tout alimenté par les rêves étranges que Cameron peut faire – tellement réalistes.

C’est une étonnante rencontre – qui a elle seule vaut déjà la lecture – qui va le conduire à cet hôtel invisible, et surtout magique. Ses multiples portes conduisent vers des destinations partout dans le monde. Elles s’ouvrent sur des pays du monde entier... et ses couloirs se modifient suivant d’étranges configurations. On y trouve même des bonbons composés de pierres.

Labyrinthique et déstabilisant, l’Hôtel a tout ce qu’il faut pour se prélasser, oublier – mais rien ne demeure des moments passés. Quelle connexion entre cet établissement déconcertant et leur père ? Parce qu’il existe, ce lien, de toute évidence. Du moins Cameron le sent. Le danger ne manque évidemment pas...





Le livre tourne autour de cette étrange notion de famille : celle qui vous fait voir le jour, celle que l’on choisira pour grandir, évoluer. Avec cette idée centrale : ce que l’on pense savoir est parfois tellement éloigné de la réalité...

Le tout s’articule dans un monde féérique, autour duquel s’articule cette étrange narration. Embarqué, on perd un peu la notion du temps, tant il est plaisant de se laisser porter par les errances du personnage.

Entre le Bien et le Mal, les apparences volontairement trompeuses sauront séduire un jeune public. L’adulte est plus réservé, possiblement parce que le texte manque de structure, en regard de la magie qu’il dégage. Mais il est doux de redevenir enfant...

Sean Easley, trad. (anglais) Céline Morzelle – Les Entremondes Tome 1 : L’hôtel invisible – Lumen – 9782371021839 – 16 €