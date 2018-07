Un logiciel lancé à la conquête de l'espace, parce que les humains...

Editeur : Bragelonne

Genre :

Total pages : 384

Traducteur :

ISBN : 9791028109257



Nous sommes Légion

de Dennis E. Taylor

Bob Johansson vient de vendre son entreprise d’informatique et a hâte de pouvoir enfin profiter de la vie. Tant de lieux à visiter, de livres à lire et de films à voir... Il est donc un peu injuste qu’il se fasse écraser en traversant la rue.Lorsque Bob revient à lui, un siècle plus tard, c’est pour découvrir que les « congelés » n’ont aucun droit, et qu’il appartient désormais au gouvernement. Téléchargé dans un ordinateur, il est pressenti pour devenir l’IA aux commandes d’une sonde interstellaire destinée à la recherche de planètes habitables. Les enjeux sont considérables. S’il refuse cet honneur, on l’éteindra, et un autre prendra sa place. S’il accepte, il deviendra une cible de choix. Au moins trois autres puissances tentent d’être les premières à envoyer leur sonde, et tous les coups sont permis. Pour Bob, l’endroit le plus sûr, c’est dans l’espace, le plus loin possible de la Terre. C’est du moins ce qu’il croit. Parce que l’univers regorge de mauvaises surprises, et les intrus sont mal vus. Très mal vus...« Sans fard et pleine d’autodérision, la voix de Bob est l’âme de ce palpitant récit, qui rappelle celui de Mark Watney dans Seul sur Mars. Un trait d’esprit à chaque occasion, un cerveau d’ingénieur super-rationnel et créatif et un optimisme increvable en toutes circonstances. Un héros que le lecteur aura envie de soutenir jusqu’au bout ! » - Fantasy Literature« Un livre conçu pour plaire à tous les amateurs de science-fiction, avec une intrigue qui présente une série de problèmes techniques à résoudre comme Seul sur Mars d’Andy Weir et une multitude de références à la culture geek comme Ready Player One d’Ernest Cline. » - BookRiot« Un roman au point de départ original, qui tient ses promesses avec brio. Taylor a fait un travail fantastique en imaginant des situations passionnantes qui mettent en scène des personnages formidables, entre Bob et toutes ses copies. Hautement recommandé. » - Walker of Worlds« Dennis E. Taylor a transformé ce qui aurait pu être l’histoire tragique d’un explorateur spatial solitaire en une expérience hilarante et divertissante, dotée d’une galerie de personnalités variées. Car chacune des versions de Bob est un individu bien distinct, qui présente un aspect différent de l’original. » - TheBiblioSanctum

