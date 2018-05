Un mariage sans coeur, et sans reproches

Editeur : Pocket Jeunesse

Genre :

Total pages : 606

Traducteur : guillaume fournier

ISBN : 9782266278829



Heartless

de Marissa Meyer

Après les Chroniques Lunaires, le nouveau roman de Marissa Meyer centré sur la Reine de Coeur d' Alice au pays des merveilles !La Reine de Coeur n'a pas toujours été la terrible souveraine d'Alice au pays des merveilles. Avant d'être couronnée, elle s'appelait Catherine et rêvait de devenir la plus grande pâtissière du royaume. Mais le sort a décidé de lui jouer un vilain tour : le Roi de Coeur veut absolument l'épouser et les parents de Catherine, très ambitieux, placent de gros espoirs en cette union. Catherine, elle, veut vivre librement et aimer celui qui fait battre son coeur : Badin, le bouffon du Roi. Malheureusement au pays des merveilles, où s'entrechoquent magie, folie et monstres, les contes n'ont pas tous une fin heureuse...

