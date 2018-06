Un peu de temps et juste reprendre sa vie en main

C’est un roman du quotidien que nous propose Caroline Boudet, où l’héroïne se bat contre elle-même et ses responsabilités pour devenir ce qu’elle aimerait être. Pas de drame, pas de folies ; juste tenter de ne pas se laisser happer et se perdre.









Sophie, Loïc et leurs trois enfants sont des gens tout à fait ordinaires. Ils ont une vie que nombre d’entre nous pourraient avoir ou même s’y reconnaissent. Ce roman est un vrai miroir du tous les jours : les contraintes du quotidien, les bonheurs, les désespoirs, les amitiés, les amours, la famille... Il ne s’agit pas ici de nous emporter dans un univers littéraire qui chercherait une ampleur prétentieuse.



Ce roman est humble. Il n’est pas petit ! Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit ! Il est humble, il demeure à sa juste place. C’est un roman du quotidien et des questions qui le tourmentent malgré son rythme souvent effréné. L’on pourrait même y voir une forme de témoignage, masqué sous une fiction entraînante.



En effet, Sophie, héroïne de ce récit, est mère de famille, parfaite pour tous ceux qui l’entourent et la regardent vivre. Désespérément imparfaite à ses propres yeux. Sophie n’en a jamais assez fait, devrait toujours davantage, aurait voulu ne pas devenir cette femme-là. Son rêve est tombé à l’eau. S’est-elle trahie pour autant ? C’est toute la question qui l’anime au long de cette histoire et qui se met à nous lancer aussi dans un coin de tête à force de la voir s’échiner à trouver une issue.



Il me semble que ce texte parle des femmes mères de famille et femmes de leur mari, assurant un travail en outre en partie pour leur rendre un hommage. Sophie est un type de femme d’aujourd’hui que l’on reconnaît aisément et qui ici se donne à voir de l’intérieur.



Précisément, un petit détour par ce grand écart entre ce que l’on donne à voir et ce que l’on vit, ce qu’il est bon de laisser entendre et ce qui anime réellement en dedans. Peut-être que l’on n’est pas obligé et que c’est un choix que de ne montrer que ce que l’on croit qu’on attend de nous. À chacun et chacune d’être actrice et acteur d’une plus grande authenticité, même en société.



L’on croise aussi dans ce roman différentes femmes, différentes façons d’être femme, seule, accompagnée, jeune, vieille, déprimée, politiquement incorrecte etc. Différentes trajectoires et différentes philosophies. On trouve un relent de féminisme, sans exagération, sans révolte démesurée, mais un plaidoyer tendre en faveur des femmes et du poids social qui pèse encore en souterrain.



Cette lecture à quelque chose de cathartique qui parle calmement, mais fermement de la femme moderne. Peut-être certains lecteurs n’y verront pas cela et que cela tient à une sensibilité personnelle. Cependant, je soupçonne Caroline Boudet d’avoir subtilement prétexté cette histoire et mis en lumière ses réflexions.



Pour autant, la narration n’est pas un simple prétexte, comme on pourrait l’interpréter à tort dans ce qui précède. La narration est parfaitement rythmée. Les changements de narrateurs, la pluralité de points de vue rendent la lecture non seulement agréable, mais également très vivante.



L’auteur parvient ainsi à ménager une attente chez le lecteur et un désir d’en savoir davantage, mais pour cela il doit se montrer patient et apprendre à connaître tous les personnages. Il n’est pas question ici de suspens, ne nous y trompons pas. Pas de thriller rebondissant, mais le juste ménagement de l’appétit lecteur.

Prenez Juste un peu de temps et lisez. Arrêtez-vous un instant et Sophie vous emmènera dans votre propre monde.

Caroline Boudet – Juste un peu de temps – Editions Stock – 9 782 234 085 855 – 19 €