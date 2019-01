Une adolescence d'inquiétude, passée à l'abri de ses cheveux

Au moins, ça fait une anecdote pour raconter l’originalité de son prénom, et bien démarrer dans la vie. Jusqu’au moment où survient un « petit problème », que l’on minimise de toutes parts. Il ne faudrait pas traumatiser l’enfant plus que de raison. Alors on glisse sur le sujet, réduit à une petite chose. Un problème, tout au plus, mais pas trop important.Enfin...De toute manière Suzine a trouvé un truc, avec le temps : elle se « chut ». Une sorte de rétractation dans un mutisme tranquille, qui dissimule en réalité le mal-être profond qu’elle peut vivre. Préférant le silence à toute forme de prise de position, évitant soigneusement le conflit, Suzine se mure dans une posture de retrait docile.Qui aux yeux de son père fait d’elle une sorte de gentille imbécile, pas bien méchante. Le calvaire n’intervient véritablement qu’au moment où elle se retrouve obligée – à 14 ans, tout de même ! – de partir au ski. Elle qui n’a pas vraiment la passion de la glisse, supporter un père un brin dictatorial et maladroitement surprotecteur, c’est l’enfer blanc qui se dessine.Il ne manquait plus que l’arrivée de Tom. C’est ce maudit garçon qui a semé la zizanie entre Romane et Violetta, les meilleures amies de Suzine. Qui s’en sont pris à elle, voyant qu’elle ne soutenait ni l’une ni l’autre quand Tom leur a mutuellement brisé le cœur.Morceau de bravoure autant que de tendresse, Suzine est la petite fille discrète à l’excès, qui cache un grand mystère sous ses longs cheveux constamment lissés sur ses oreilles. L’adolescence est cette période moche où tout peut virer au cauchemar d’un instant à l’autre. Et cela, Claire Castillon le rend avec tant de douceur, que l’on se sent prisonnier tout comme Suzine, de ce corps étrange dans un monde qui ne l’est pas moins.On est peiné pour elle, humilié avec elle : son caractère effacé, proche de la tentative d’invisibilité constante, décroche un sourire de compassion sincère.Surtout que ce balourd de Tom lui fait un gringue pas possible, alors qu’elle, Suzine, l’amour, ce n’est pas pour elle. Pas encore. Peut-être plus tard. Parce que, dans sa retenue, elle a d’autres choses plus urgentes à faire. Par exemple, se faire oublier, et vivre dans son univers, à l’abri des autres et de leurs excentricités.Miss Crampon, titre qui ne se dévoile qu’à l’ultime fin du roman, nous porte des pistes de skis aux affres des amours adolescentes, sans oublier l’inconstance de ces relations. C’est beau, c’est un peu triste, mais très doux.Claire Castillon – Miss Crampon – Flammarion jeunesse – 9782081436572 – 12 €