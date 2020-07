Une brève histoire du Brexit - Prix Mieux comprendre l'Europe

Kevin O'Rourke, trad. Christophe Jaquet – Une brève histoire du Brexit – Odile Jacob – 9782738146250 – 22,90 €

Avec ce livre, le grand historien de l’économie mondiale Kevin O’Rourke présente un point de vue irlandais sur la saga du Brexit et a l’avantage de remonter dans le temps. Le Brexit est le point culminant d’une campagne menée au Royaume-Uni depuis des dizaines d’années et dont les racines remontent jusqu’au XIXe siècle.L’Europe aussi a un passé qui explique la manière dont elle réagit au défi du Brexit. L’auteur apporte les développements que le lecteur attendait sur la question de la frontière irlandaise et des accords du Vendredi saint de 1998.Une lecture intéressante et accessible pour tous ceux qui s’intéressent à la relation particulière du Royaume-Uni avec l’Union européenne et aux raisons structurelles qui ont facilité le Brexit au-delà des causes immédiates du référendum de 2016. L’ouvrage s’arrête en 2018 et ne nous livre pas la fin des négociations sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.