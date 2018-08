Une “fil” de fer transformée en jeune fille

ROMAN JEUNESSE – Fil de fer, c’est le surnom donné à Gabrielle par son père en référence à sa maigreur. Un sobriquet affectueux en comparaison de « ch'sauret », le hareng, préféré par ses camarades de classe.









Pourtant, c’est plutôt à un vilain petit canard que l’adolescente a l’impression de ressembler. De nature mélancolique, elle s’interroge sur son avenir, « sa mission » quand tout semble la destiner à rester à la ferme « en lisière de ce petit village de rien du tout baptisé du nom à rallonge de Mesnil-en-Arrouaise » dans la Somme.



Et puis la guerre éclate, qui vient vite troubler le morne quotidien de Fil de fer et de sa famille. Afin d’échapper à la menace allemande et aux bombardements qui se rapprochent, les parents décident de fuir vers la Bretagne, où ils espèrent être accueillis par des amis.

Pour Fil de fer et ses sœurs, qui ne se sont jamais éloignées de plus de quinze kilomètres de leur village, c’est le début d’une grande aventure. « Plus je découvrais le monde et moins je savais ce que j’en attendais. À chaque foulée, un horizon s’élargissait et le nombre de choses désirables augmentait. »



Malgré le danger et la peur, ce voyage vers l’inconnu a pour l’héroïne quelque chose d’exaltant. Parmi ces milliers de personnes jetées sur les routes, un mystérieux jeune homme semble n’être là que pour elle. Toujours présent à ses côtés, ce personnage énigmatique la comprend sans un mot, la rassure sur un avenir possible.





Premiers émois amoureux, expérience de la liberté, confrontation à la violence, la route de l’exode se confond pour Gabrielle avec un chemin initiatique. Lorsque, de retour chez eux, elle demande à son père de ne plus l’appeler Fil de fer, celui-ci ne peut que constater, avec admiration et tendresse, « sa métamorphose en jeune fille ».



Clotilde Derparday



Martine Pouchain – Fil de fer – Flammarion jeunesse – 9782081413207 – 12 €