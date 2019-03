Une histoire d'amour, du rhum, des combats : Attention, pirates en vue !

Ainsi, quand je dois lire un livre parlant de forbans, une légère inquiétude marque mon front, cela va-t-il prendre ? Car quoi de plus terrible que de commencer un livre qui nous promet aventure, évasion et exotisme et de ne pas bouger de son canapé ?Peut-être faut-il rappeler les ingrédients principaux pour faire une bonne histoire de piraterie : un jeune mousse courageux qui va devenir un pirate au grand cœur, maniant l’humour aussi bien que le sabre ; une histoire d’amour ; de la franche camaraderie ; des combats ; des voyages ; une quête (un trésor de préférence) ; de vrais méchants ; le tout, ça va de soi, arrosé de rhum !Jean-Marie Quéméner, correspondant à l’étranger pour de nombreux médias, signe avec La République des Pirates, publié chez Plon, son premier roman historique et, ma foi, s’en sort avec les honneurs !Le soufflé prend, il n’y a certes pas d’énormes surprises, on est rarement inquièt.e pour nos héros et héroïnes, mais cela fonctionne. Tout est là et bien en place, les faits avérés historiquement se mêlent parfaitement à la fiction, on se laisse prendre par l’intrigue, on s’amuse et on ne lâche le livre qu’une fois terminé.J’aurais aimé ne pas y croiser Voltaire à la toute fin, même si, effectivement, le lien entre besoin de liberté chez les « gueux des mers » et philosophie des Lumières à venir (le roman se termine en 1721) se réfléchit.Quoi qu’il en soit, voici un bon divertissement que je recommande que l’on soit déjà pirate ou encore marin d’eau douce !Jean-Marie Quemener - La république des pirates - Plon - 9782259264075 - 19,90 €