Une horloge dans la tête : compte à rebrousse-poil

Après ces six mots fatidiques, l’enfant s’est imaginé qu’un réveil se trouvait bel et bien sous les cheveux vert forêt de son père. Ça l’a drôlement questionné, ce garçon.Il s’est demandé comment l’horloge avait atterri là, quelles autres choses pouvaient bien se cacher dans la tête de son père : des livres d’aventures ? Des règles ? Des nounours ? Et une fois mise en place, est-ce que l’on entend toujours ce tic-tac qui cadence chaque minute ? Est-ce qu’une police existe pour contrôler que chacun a bien une horloge et que chacune est à la même heure ?Les images que ces interrogations font naître dans l’imagination du garçonnet sont dessinées sur le papier épais des pages de gauche de l’album. Elles ont quelque chose du pop art. Justine Duhé, illustratrice et graphiste normande, a la mise en scène proche de Roy Lichtenstein. Comme lui, elle inonde sa page de tous petits points de couleur qui donnent, ici, l’impression d’être devant une feuille de cahier d’écolier. Comme lui, elle choisit des couleurs fortes, du jaune, du rouge et du vert pour elle (quand c’est du bleu pour lui) et ça attire l’attention des tout-petits.Les personnages de Justine Duhé ont la silhouette ronde et un peu naïve. Ils ont séduit les internautes, lors d’une campagne de financement participatif, qui a permis à Une horloge dans la tête d’être publié. Ils séduisent, parce qu’ils permettent, aux enfants comme aux parents, de réfléchir au sens des expressions que l’on utilise sans ne plus y faire attention, mais aussi de se demander - et c’est peut-être le plus important - avec quoi nous aimerions emplir nos têtes si nous en avions le choix.Carine di MatteoJustine Duhé – Une horloge dans la tête – Editions Obriart – 9791095135234 – 14 €