Une seconde d'inattention, une seule, pour qu'un enfant disparaisse

Dans les belles histoires, cela commence par une rencontre, un amour fort, une grossesse et un enfant. Et à cet instant même, la vie change : une existence qui nous est attachée, pour des années. Une seconde de trop, et Linda Green détruit tout…







Alex et Lisa Dale ont trois enfants – Chloé, Otis et Ella, quatre ans pour cette dernière. Et juste avant qu’elle n’entre à l’école, sa mère décide de l’amener au parc, profiter un instant de l’insouciance, prolonger l’enfance. Mais surtout se régaler de ce jeu qu’Ella aime tant : cache-cache.

Sauf que cette diable d’enfant a vraiment compris le principe, au point de devenir introuvable. Lisa appelle Alex – qui pense qu’elle réagit avec excès –, panique, et finit par contacter la police : sa fille a disparu. Toutes les terreurs les plus implacables peuvent s’abattre.

De son côté, Muriel meurt de solitude dans cette maison où elle s’est emmurée. Des lieux dépeuplés depuis la disparition de Matthew, son fils. Lui qui vivait dans ce monde bien à lui, plutôt éloigné des enfants de son âge. D’ailleurs, il a laissé ce journal, daté d’une année maintenant, qui nous parle comme s’il était encore vivant.

Et ces deux mondes vont se rencontrer, superbement, dramatiquement.

Les thrillers psychologiques font régulièrement remonter des scénarios où un enfant disparaît. Il est vrai que le sujet est propice à terroriser – en soi, la perte incite à imaginer les pires histoires et dénouements qui puissent être. Une seconde de trop joue d’ailleurs sur ce que le lecteur en sait plus que la famille : voyeur, et pourtant compatissant, il reste cependant dans l’ignorance d’éléments qui provoquent les connexions…

Ce n’est d’ailleurs pas tant la famille qui intéresse Linda Green : son propos se porte plus souvent sur Muriel, cet esprit profondément meurtri. Quant aux notes d’humour, saupoudrées çà et là, elles sont autant de respirations que Linda Green nous accorde au milieu du cauchemar où sont plongés ses personnages.

Déchirant et fascinant. Mais déchirant.

Linda Green, trad. – Une seconde de trop – Préludes – 9782253045618 – 16,90 € | Ebook 9782253905073 – 11,90 €