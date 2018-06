Uter Pandragon, ambitieuse réécriture du Graal

Écrire la légende arthurienne de façon romancée, plusieurs l’ont fait, mais peu ont finalement réussi à se démarquer. Thomas Spok, déjà auteur de nouvelles de fantasy, nous propose par le biais de son premier roman publié aux Forges de Vulcain, de redécouvrir à sa sauce l’histoire qui a précédé celle du fameux roi Arthur, et c’est une réussite.











Vortigern l’Usurpateur règne sur la Bretagne. Uter et Pandragon rentrent d’exil, prêts à tout pour reconquérir le trône qui leur revient légitimement. Pandragon est un meneur d’hommes qui croit en son bon droit. Uter est un guerrier, mû par la vengeance. Une ombre plane sur leurs aventures : celle de Merlin et d’une mystérieuse petite fille. Seraient-ils les jouets de puissances obscures et merveilleuses ?





Pour son premier roman, Thomas Spok s’essaie à l’exercice difficile de relater une partie de la geste médièvale du roi Arthur ; si ce dernier n’est plus à présenter, l’histoire qui précède sa naissance, elle, est moins connue du grand public. Voici donc relatés, tels que vous ne les avez jamais lus, la vie des frères Uter et Pandragon et leur combat pour reprendre le trône breton…





Spok s’approprie l’atmosphère propre aux contes arthuriens avec brio : ce roman transpire le merveilleux et la violence guerrière par tous les pores, alternant entre combats chevaleresques et poésie féérique. Les 11 chapitres d’Uter Pandragon, qui s’étalent sur plusieurs années, versent ainsi dans le légendaire sous tous ses aspects, tout en nous faisant voyager sur plusieurs contrées mythiques.



“Que trépasse si je faiblis”





L’auteur nous propose de nous glisser dans la peau de plusieurs protagonistes, aussi bien du côté des héros que de celui de leurs ennemis ; le lecteur suivra ainsi principalement la quête d’Uter et Pandragon, épaulés par leurs alliés dont le jeune Merlin. Pourtant, ce ne sont pas ces personnages qui attireront le plus notre attention ; Uter, véritable tête brûlée qui se préoccupe plus de l’action que de ses conséquences, pourra agacer légèrement au début, bien que son évolution l’amène à mûrir en fin de roman.





Non, ceux que l’on retiendra le plus seront les « antagonistes », Vortigern l’Usurpateur et Hengist le Saisne en tête. Héros de leur histoire, ces personnages, bien qu’illégitimement au pouvoir, possèdent des motivations qui ont leur propre noblesse, ne désirant que le bien de leurs peuples respectifs. Quant à celles qui les entourent, telles que la mystérieuse Morgause ou la fière Ronwen, elles font également partie des forces de cette histoire.



Autant de personnages fascinants portés par une plume soutenue et recherchée – Spok est professeur de français – et une narration fluide. Chacun des 11 chapitres présente un pan capital de la fresque des deux frères : tout y est – romancé, bien sûr –, du meurtre de l’héritier de Constant à l’affrontement entre Uter et le dragon en passant par la folie croissante de Vortigern et le baptême de Pandragon.





On regrettera cependant la présence régulière de fautes de français, élément qui, une fois remarqué, nous sort de notre lecture un peu trop souvent ; cela est d’autant plus dommage que le style de Thomas Spok est véritablement riche et aurait mérité une petite relecture…





Si l’histoire d’Uter Pandragon s’achève avec ce roman, nous découvrons avec plaisir que Thomas Spok prévoit d’explorer d’autres personnages mythiques de la légende arthurienne, à commencer par Merlin, déjà présent dans ce premier volet. Si le projet aboutit, nous serons ravis de retrouver la magie et l’atmosphère si particulière qui entourent cette grande saga !





Thomas Spok - Uter Pandragon - Aux Forges de Vulcain - 9782373050400 - 19 €