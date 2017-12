Versailles, vérités et légendes de ce monument aux 10 millions de visiteurs

« La décision a besoin d’un esprit de maître ; et il est sans comparaison plus facile de faire ce qu’on est, que d’imiter ce qu’on n’est pas. » Mémoires de Louis XIV pour l’instruction du Dauphin, 1665. De la construction, en 1623, d’un petit pavillon de chasse destiné au roi Louis XIII au musée que nous connaissons aujourd’hui, Versailles fêtera bientôt ses quatre cents ans.







Après avoir abrité un Louis XIII et ses mignons éreintés par leurs longues journées de chevauchées ; après avoir dissimulé les amours clandestines de Louis XIV avec Mademoiselle de La Vallière ; avoir connu de multiples travaux de terrassement, d’agrandissement, d’embellissement, de destruction, de reconstruction suite au bon vouloir du Roi Soleil.



Après avoir essayé de porter les successeurs de son créateur au même zénith, mais sans y parvenir – l’héritage de Louis XIV est une pression, un fardeau, n’est pas le Roi Soleil qui veut ; Versailles est devenu, suite à la volonté du roi des Français, Louis-Philippe, un musée consacré « à toutes les gloires de la France ».



Musée qui est toujours parmi les plus visités de France « avec près de 10 millions d’entrées. »



Versailles a été mis en scène dans de nombreux romans par Alexandre Dumas, Chantal Thomas pour ne citer qu’eux ; dans de nombreux films tels que L’Allée du roi (1996) de Nina Companeez, d’après le livre de Françoise Chandernagor, Beaumarchais l’Insolent (1996) d’Édouard Molinaro, Le Roi danse (2000) de Gérard Corbiau, plus récemment dans La mort du Roi d’Albert Serra en 2016. Et bien d’autres, beaucoup d’autres, comment ne pas penser aussi à La Prise de pouvoir de Louis XIV de Roberto Rosselini (1966), à Marie-Antoinette de Sophia Coppola (2006) ou encore au film L’échange des princesses de Marc Dugain d’après le livre de Chantal Thomas, dans les salles de cinéma depuis aujourd’hui.



Et là encore, il ne s’agit même pas du début d’une liste tant les cinéastes s’y sont intéressés.



On l’a visité, on l’a vu au cinéma, à la télévision, on a lu des livres, on a regardé des reportages. Versailles ? Bien sûr que l’on connaît son histoire ! Et effectivement nous en connaissons une partie, mais dans cette masse de connaissances se cache des clichés, des légendes tenaces que nous prenons pour acquis.





Audrey Le Roy CC BY SA 2.0





Jean-François Solnon, professeur émérite d’histoire moderne et un des meilleurs spécialistes de l’Ancien Régime, nous aide, à travers de courts chapitres, à y voir plus clair grâce à cet instructif livre, intitulé Versailles et publié dans la collection « Vérité et légendes », aux Éditions Perrin.



« Ce livre n’est pas une histoire de Versailles. Ce qui n’a pas fait naître une légende n’y a pas sa place. Chacune de ces idées fausses ou semi-vérités, objet d’un court chapitre, est inaugurée par un titre qui l’assène (Versailles a ruiné la France), étayée par une ou plusieurs citations, avant d’être infirmée ou nuancée. »



Ainsi vous pourrez retrouver, entre autres, des chapitres concernant la jalousie réelle ou supposée de Louis XIV envers Nicolas Fouquet ; la date d’entrée de la Cour dans le palais et vous verrez que tous les films y mettant en scène un jeune Louis XIV sont en avance de quelques années sur la réalité ; la lumière sera faite sur l’hygiène au château ; vous en saurez plus sur la vie du palais après la mort du Roi Soleil et comment il a miraculeusement résisté aux siècles qui ont vu passer des famines, des révoltes, des Révolutions, des Empires, des guerres mondiales…



Amateurs d’Histoire, il serait surprenant que ce livre ne vous apprenne rien !



Jean-François Solnon – Versailles, vérités et légendes – Editions Perrin – 9782262068356 – 13 €